Karis kiitis heaks õpetajate karjäärimudeli ja jäätmete kogumise seaduse

President Alar Karis
President Alar Karis
President Alar Karis kiitis heaks seitse riigikogus vastu võetud seadust, mis puudutavad jäätmete kogumist, õpetajate karjäärimudelit, kohalike volikogude valimistel kandideerija elukohta, täitmisregistri kaudu tehtavate andmete jälgimist, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimist, maaparandusalal töötavate spetsialistide nõudeid ning töötamist merel.

Karise väljakuulutatud seadustest jäätmeseaduse muudatus suurendab kohalike omavalitsuste vastutust jäätmehoolduse korraldamisel ja seab olmejäätmete liigiti kogumise sihtarvu. Samuti ühendatakse paberist ja kartongist pakendite kogumine vanapaberi kogumisega.

Kohalikud omavalitsused saavad võimaluse jäätmeveo teenustasu ise koguda ning jäätmeveo teenustasust kuni 50 protsenti võib minna jäätmehoolduskulude katmiseks ja seda saab kasutada vaid jäätmehoolduse korraldamiseks ja arendamiseks.

Jäätmete kogumise registreerimisel tuleb info käideldavate jäätmekoguste kohta esitada summeeritult, eristades vaid tava- ja ohtlikke jäätmeid, mitte jäätmeliikide kaupa. Samuti kehtestatakse saastetasu, kui energiakasutuse otstarbel põletatakse segaolmejäätmeid. 3

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus kehtestab märtsist direktorite atesteerimise, õpetajate karjäärimudel ning isikuandmete töötlemine tehisintellekti rakenduse kasutamisel. Kvalifikatsiooninõutele vastavaks loetakse õpetajad, kes on omandanud pedagoogilise hariduse enne 2013. aastat, kuid kel ei ole töökogemust, või kellel on doktorikraad.

Õpetajatele omistatakse karjääriaste, mille nimetused ja palgakoefitsiendid ning omistamise tingimused kehtestab määrusega valitsus. Määruse kavandi järgi on need astmed alustav õpetaja, õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja. Praegu töötavatest õpetajatest on vanem- või meisterõpetaja kutsega üks protsent.

Samasuguse ülesehitusega karjäärimudel ning töötasu alammäär luuakse nii üldhariduse- kui ka kutseõpetajatele. Kolmeaastase tähtajalise töölepingu võib sõlmida nende kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajatega, kes õpivad kõrghariduse tasemel õpetajakoolituses, omandavad või omavad magistrikraadi. Samuti on neil õigus õpetaja töötasu alammäärale.

Kooli pidaja peab iga direktoriga korraldama kord aastas arenguvestluse ning viienda tööaasta jooksul ka atesteerimise. Atesteerimist viib läbi kooli pidaja moodustatud komisjon ning see hindab, kuidas juhi töötulemused ja juhtimisviisid vastavad ametikoha nõuetele.

Veel sätestati, et koolid võivad õppetegevuses kasutada tehisintellekti rakendusi ja neis töödelda õpilase isikuandmeid. Õpilaste isikuandmete kasutamine peab olema reguleeritud ja andmete kaitse tagatud. Seadus näeb ette, et andmed tuleb kustutada kolm kuud pärast kooli lõpetamist.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus annab kohalike volikogude valimistel kandideerimise võimaluse ka neile püsivalt Eestis elavatele Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele, kelle püsiv elukoht ei asu omavalitsuses, kus nad kandideerivad. Hiljemalt valimisaasta 1. augustil peab vastavas vallas või linnas asuma kandidaadi õigusliku tähendusega elukoha aadress ehk aadress, kus ta alaliselt või peamiselt elab.

Täitemenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus suurendab täitmisregistri kaudu tehtavate päringute läbipaistvust, et inimesed saaksid parema ülevaate nende kohta käivate andmete kasutamisest.

Edaspidi on inimestel võimalik riigiportaalis eesti.ee asuvas andmejälgija teenuses näha, millised avaliku võimu asutused või muud isikud on nende kohta täitmisregistri kaudu pankadele ja makseasutustele päringuid esitanud. Vastava teabe esitamisega saab viivitada, seda piirata või keelduda info väljaandmisest ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Veel kuulutas Karis välja seaduse, mis lihtsustab kohalike omavalitsuste raamatupidamist, vähendab maaparandajatele kehtivaid nõudeid ja täpsustas meretöö nõudeid.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

