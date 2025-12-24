Galerii: Tallinna linnapea kuulutas välja jõulurahu

Jõulurahu väljakuulutamine on üks ilusamaid ja vanemaid Skandinaavia jõulutraditsioone.

Tegemist on kombega, mis ulatub 17. sajandisse Rootsi kuninganna Kristiina aega, mil ka kõige kurjemate ja kurvemate olukordade keskel aeg-ajalt erirahu välja kuulutati.

Jõulurahu väljakuulutajaks oli tavapäraselt linnapea või raesekretär ning selle väljakuulutamise ajaks jõululaupäeva keskpäeva eelsed ja järgsed minutid. Eestis taaselustati tava ühes taasiseseisvumisega, kui Eesti president Lennart Meri kuulutas Tallinna raekoja aknalt esmakordselt jõulurahu välja 1993. aastal.

Alates 1995. aastast on jõulurahu välja kuulutanud linnapea.