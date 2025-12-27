Kagu-Eesti muuseumid peavad külastajate arvu languse tõttu lisaraha otsima

Kui eelmisel aasta külastas Põlvamaal asuvat maanteemuuseumi üle 32 000 külastaja, siis tänavu jääb külastajate arv 27 500 juurde, ja kuna külastajaid on vähem, siis tegevuskulude kokku hoidmiseks otsustati talvel vähendada lahtioleku aegu, ütles Eesti Maanteemuuseumi juhataja Rita Valge.

"Tegime nüüd muutuse sellest sügisest, et hooajal hakkame olema tulevikus lahti seitse päeva nädalas, et ehk kui varem olime kuus päeva, siis suvel järgmisest aastast hakkame olema lahti seitse päeva, aga talvel, kui külastatavus on tõesti madal, siis oleme avatud ainult laupäeval ja pühapäeval ja koolivaheaegadel ning siis, kui on tellitud erinevad programmid – on need siis vastlaprogrammid või jõuluprogrammid, nii nagu praegu. Aga tõesti, me oleme natuke vaadanud, kuidas oleks kõige mõistlikum oma tööjõudu, oma tegevusi planeerida, et see optimaalne oleks ka rahaliselt," rääkis Valge.

Nii maanteemuuseumis kui ka mujal muuseumites tuntakse seetõttu muret, kuidas hoida kogenud töötajaid palgal ka madalhooajal.

"Tegelikult need muuseumis töötavad inimesed on oma ala professionaalid, nad kindlasti ei saaks endale lubada võimalust, et nad töötavad ainult suveti ja talvel peavad endale leidma muud tegevust. Siin on kindlasti vaja riiklikult läbi mõelda, kuidas regionaalset kultuuri toetada," rõhutas Valge.

Mitmed muuseumid, mille omanik on kohalik omavalitsus, vajavad uuel aastal tegevuse jätkamiseks valdadelt suuremat toetust, samuti plaanitakse otsida rohkem teotust sponsoritelt.

"Sellel aastal on tõesti raske olnud. Võrdluses eelmise aastaga oli külastatavus palju väiksem. Selles mängis kindlasti rolli suvine ilm, mis oli väga vihmane ja lisaks sellele on ka inimeste rahakotid natuke tühjemad. Täna on olukord selline, kus ma vaatan erasektori poole, et kohaliku omavalitsuse rahakott on sama tühi kui meie oma ja ma vaatangi erasektori ja sponsorite poole," ütles Setomaa muuseumide direktor Anneli Seim.