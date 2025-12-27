X!

Kaljulaid: rahu sõlmimiseks peavad Ukraina ja Venemaa omavahel suhtlema

Foto: Ken Mürk/ERR
USA president Donald Trump ütles intervjuus ajalehele New York Post, et võimalused Ukraina-Venemaa sõjas rahu sõlmimiseks on head. Eesti poliiikute hinnangul ei tule rahu enne kui Venemaa tõsiselt läbirääkimiste laua taha ei tule.

Pühapäeval kohtuvad Floridas USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et arutada Ukraina rahuplaani edasisi samme.

Eesti poliitikute hinnangul ei ole aga läbimurret rahukõnelustes oodata, kuniks Venemaa läbirääkimistesse tõsiselt ei suhtu.

"On aasta lõpp ja tegelikult vaatamata sellele, et väga palju on koos käidud, on arutatud erinevaid punkte, mis võiksid sisalduda tulevases rahulepingus, siis sõja põhjustajalt ehk Venemaalt kuuleme, et nad ei ole valmis oma strateegilistest eesmärkidest loobuma. Viimased intervjuud ja väljaütlemised ka diktaator Putini poolt ütlevad, et nad ei muuda oma eesmärke," lausus riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

"Need avaldused ei maksa väga palju midagi. Lõpuks on tähtis see, kas leitakse võimalus kokkuleppeks või ei. Kui me räägime lähipäevadest, siis toimub ju Ukraina presidendi ja Ameerika Ühendriikide presidendi kohtumine Floridas, aga sõjas on ikkagi Venemaa Föderatsioon ja Ukraina. Selleks, et me saaksime rääkida sellest, et sõlmitakse kokkulepe, peavad ju ikkagi ühel hetkel Ukraina ja Venemaa omavahel alustama tõsiseid läbirääkimisi," sõnas riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

