Harri Tiido: rahvusvahelisest kaosest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kaos. Venemaal on praktilise kaosele suunatud tegevuse kõrval ka kihk kõigele teaduslik värving anda ja selleks kasutatakse mõttekoda Valdai Klubi, märgib Tiido.

2025 oli järjekordne aasta, mida võiks iseloomustada rahvusvahelise kaosena. Iseenesest ei ole kaos sugugi nii väga halb ja õudne. Vanad kreeklased arvasid, et kaos on kõige esmaalus. Hilisemal ajal leidsid füüsikud ja matemaatikud, et kaos on loomulik nähtus, mis selgitab paljusid meid ümbritsevaid asju.

Argielus nimetame kaoseks täielikku segadust. Kuid kes võinuks arvata, et see segadus ilmneb püsivalt ja kogu meid ümbritsevas elus. Eelkõige pean siinkohal silmas rahvusvahelisi suhteid. Rahu pole kusagil näha, kaos valitseb aga justkui kõikjal.

Kaos on ka seisund, millest võib sündida midagi uut. Võib-olla senisest paremat, kuid ei saa välistada ka võimalust, et hoopis hullemat. Igal juhul on mõned riigid leidnud, et kaose, või leebemalt öeldes segaduse, tekitamine võib olla kasuks nende eesmärkide saavutamisel. Tekitab ju kaos ebakindlust, jõuetust ja hirmu.

Üks riiki, mis püüab teadlikult kaost tekitada, on Venemaa. Sellest tulenevalt on kaos saanud ka uue nime, see on vene keeles dvižuhha, mida raske tõlkida, aga see võiks ehk olla midagi umbes nagu action, kui teise võõrsõnaga piirduda. Mõned taibud on juba pakkunud, et Moskva, täpsemalt Vladimir Putin kui selle termini pruukija, on toonud rahvusvahelisse käibesse uue venekeelse termini seniste sputniku, perestroika ja glasnosti kõrvale.

Kaose nime all tõi termini rahvusvahelisse käibesse 1990. aastatel ilmselt ameeriklane Steven Mann oma kirjutistega kaoseteooriast ja strateegiakunstist. Ta luges kaose kasutamist ainsaks teeks pikaajalise ilmakorra loomisel. Pärast seda hakkasid paljud kõiki USA samme nägema juhitava kaose mehhanismi kasutamisena.

"Trumpi teisel ametiajal Bannon justkui enam pildil ei ole, kuigi väidetakse, et tegelikult kujundab ta endiselt mitmeid Trumpi mõtteid."

Reaalseks muutus asi, kui Donald Trump esimest korda presidendiks sai. Selle mingil määral juhitava kaose taga oli Trumpi tollane strateegiliste küsimuste nõunik Steve Bannon, kes ise nimetas end leninistiks. Et Lenin tahtis riiki hävitada ja ka tema soovib seda, ta eesmärk oli kõik kuni alusjuurteni maha lõhkuda. Trumpi teisel ametiajal Bannon justkui enam pildil ei ole, kuigi väidetakse, et tegelikult kujundab ta endiselt mitmeid Trumpi mõtteid ja pakub teid nende elluviimiseks.

Selles senise ilmakorra lammutamise töös on USA administratsioon ja Kreml praegu liitlased. Mõlema eesmärk on Euroopa Liit purustada, demokraatia prügikorvi saata, senised rahvusvahelised reeglid ja väärtused nullistada. Ja tuua võimule uue, kuigi täpselt formuleerimata olemusega võimud kõigis riikides. Ja seda muidugi Moskva ja Washingtoni juhtimisel ning nende edasise kontrolli all. Et küll nad omavahel riigid ja regioonid ära jagavad, selleks vaja lihtsalt head tehingut.

Mis puutub kolmandasse võimalikku tegijasse, Hiinasse, siis seal loodi juba 1990. aastate algul oma piiramatu sõjapidamise kontseptsioon, mis nägi ette desinformatsiooni, finantsmanipulatsioone, küberrünnakuid ja nii edasi. Hiina filosoofia kohaselt on kaos põhimõtteliselt kõige keskmes kui kõigi asjade olemasolu alus…

Venemaal on praktilise kaosele suunatud tegevuse kõrval ka kihk kõigele teaduslik värving anda. Ja selleks kasutatakse mõttekoda Valdai Klubi. Selle aastafoorumitel on kohal ka Putin ise ja foorum peaks tagama toimuvale intellektuaalse tausta. Viimane näide on Valdai Klubi raport "Doktor Kaos". Kui intellektuaalne tahm maha pühkida, ilmnevad selles Vene võimude tegevuse sihid, mida küll serveeritakse kui reaalseid protsesse, millele Venemaa peab reageerima.

Mida siis ilmakorra kohta öeldakse? Laias laastus on jutt ühepooluselise maailma kokkuvarisemisest, Jalta-järgse ilmakorra lõpust ja isegi võimalikust 1648. aasta Westfaali Rahu järgse rahvusvahelise süsteemi lõppemisest. Meenutame, et see rahuleping oli kaasaegsete rahvusvaheliste suhete alus, mis nägi ette riikliku suveräänsuse ja mittesekkumise teiste riikide siseasjadesse.

Valdai Klubi kaoseteooriast võib välja tuua viis põhimõtet. Esiteks, vana maailma ei saa enam taastada. Selle säilitajad, eelkõige lääs, on määratud nägema oma püüdluste tulutust. Teiseks, kaos on põhimõtteliselt juhitamatu. Seetõttu nihkub fookus globaalse korra taastamiselt ellujäämise ja kohanemise peale.

Kolmandaks, iga tegija on lõppastmes üksinda. Meie-nemad vastanduse skeemid kaovad ja asemele tuleb põhimõte, et igaüks iseenda huvide eest. Ja iga seisukohta võib muuta tulenevalt tulu ja kulu vahekorra muutumisest. Tegevust õigustab vaid kasumi saamine, igast kahjudega ähvardavast seosest võib loobuda.

Neljandaks on põhimõte, et universaalsus ja õiglus on surnud, moraalil ja eetikal enam poliitikas kohta ei ole. Igat tegevust võib põhjendada rahvuslike huvidega ja igat piirangut võib lugeda ekslikuks või vaenulikuks. Ja viiendaks kuulutab teooria, et sõjaline jõud on ellujäämise tagatis.

Teooria autorid väidavad, et uue ilmakorra tekkides hakkab konfliktide sagedus vältimatult kasvama. Vastuolude lahendamine ei saa aga enam tuginema juriidilistele normidele ja neid taganud institutsioonidele. Sõda kui selline, nagu ka tuumarelvaga ähvardamine, on kaose teooria kohaselt normaliseeritud.

Valdai teoreetikud jõuavad järeldusele, et sõjaline jõud jääb riigi stabiilsuse peamiseks tagajaks. Sellega on Venemaa tegevus justkui saanud teoreetilise aluse. Venemaal ega isiklikult Putinil ei lasu justkui mingit vastutust, kuna see on ju globaalne kaos, mis reegleid ja nende alustalasid lammutab. Sõjalise jõu primaarsusest tulenevalt on õigustatud ka võimude siseriiklik tegevus ehk ühiskonna üleüldine militariseerimine mitte ajutise meetmena, vaid püsiva nähtusena.

Nii elamegi maailmas, kus sündmused toimuvad kiirelt nagu filmis ja kõik on justkui tähtis. Ei jõua ühe sündmuse tekitatud lärmist veel toibuda, kui juba uus laine peale tuleb.

Selles sogases vees tunnevad end aga koduselt sogastajad ise. Kagebiit Putinile on see tuttav seisund, kuna selle tekitamiseks teda ju koolitatigi. Teisalt, USA administratsiooni poole peal on see tuttav keskkond ärikatele, kellest osa omal ajal Vene kriminaalset raha kinnisvaras aitasid pööritada ja kellele lepingute sõlmimine ning nende rikkumine on argine asi, kõik sõltub ju kasust ja kahjumi vältimisest.

Elame huvitaval ajal, jääb vaid öelda, et kelner, mulle klaas punast veini, palun…

Viited lugemishuvilistele