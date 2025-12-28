Päästeamet sai tormi tõttu ligi 400 väljakutset

Laupäeval Eestit tabanud tormi tõttu on päästeameti töötajatel tulnud minna appi tormikahjusid likvideerima ligi 400 korral. Pühapäeva hommikuks oli elektrita üle 10 000 Elektrilevi kliendi, kuid nende arv väheneb jõudsalt. Hiiumaa ja mandri vaheliste praamide liikluse taastumine lükkus lõunasse.

Päästeameti vastutav ametnik Viktor Saaremets rääkis ERR-ile, et amet on saanud alates tormi puhkemisest laupäeva pärastlõunal kuni pühapäeva hommiku kella üheksani 381 väljakutset, neist valdav osa tuli Lääne- ja Põhja-Eestist.

Ükski inimene tormi tõttu teadaolevalt viga ei ole saanud, teatas päästeamet pressiteate vahendusel.

"Öö möödus töiselt. Eile tormi algusest kuni täna hommikuni on väljakutseid praktiliselt iga mõne minuti tagant juurde tulnud ja peamiselt on tegu olnud tormimurruga ehk siis teedele-tänavatele murdunud puudega," rääkis Saaremets. "Kella üheksase seisuga oli meil selliseid väljakutseid üle Eesti 381, aga siin tasub juhtida tähelepanu, et väljakutsed on koondunud valdavalt Lääne ja Põhja regiooni, kus neid on kokku olnud pea 330. Ida piirkond on veidi vähem pihta saanud ehk siis seal on väljakutseid 36 ja lõunas on olnud suhteliselt rahulik ehk siis 18 tormimurruga seotud sündmust," ütles ta.

Neljal juhul pidi päästeameti reageerijad tegelema maha kukkunud elektriliinidega, mis olid tekitanud lokaalse põlengu.

Öö jooksul oli ka kolm liiklusõnnetust, kus autojuhid sõitsid otsa teele kukkunud puule, aga õnneks keegi vigastada ei saanud. Kaks sellist õnnetust oli Lääne-Eestis ja üks Lõuna-Eestis.

Kui laupäeva õhtul viis torm Kärdlas ühel kortermajal katuse minema, siis rohkem sarnaseid õnnetusi siiani teada ei ole, lisas Saaremets.

"Eks neid numbreid tasub võtta reservatsiooniga, kuna lisaks päästjatele on ka kohalikud omavalitsused ja erinevad inimesed nii-öelda saebrigaade välja pannud, kes mahakukkunud puid eemaldavad ja võib-olla kõik sündmused ei ole meile ka kokku jõudnud, ehk siis mõned on likvideeritud iseseisvalt, nii et kindlasti on see number suurem," rõhutas Saaremets.

"Ja kuna torm ei ole veel vaibunud, siis see number ainult kasvab," lisas ta.

Elektrikatkestuste arv väheneb kiiresti

Elektrilevi veebikaardi kohaselt oli kella kuuese seisuga üle 14 000 elektrikatkestuse, kuid kella üheksaks oli rikkeliste katkestuste tõttu ilma vooluta klientide arv vähenenud 11 000-ni ning kella 10.30-ks juba alla 8000.

Suurim hulk katkestusi oli Harjumaal, millele järgnesid Lääne-Virumaa ja Raplamaa.

Elektrilevi esitatud graafiku kohaselt hakkas rikkeliste katkestuste arv kasvama laupäeva pärastlõunal, jõudes ööl vastu pühapäeva kella kaheks juba 12 000-ni ning kasvas pärast seda veel pisut, kuid hakkas siis langema.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles laupäeval, et ettevõtte juhtimiskeskus alustas juba reedel eeltegevustega, mille raames on suurendanud tormipiirkondade võrguteenusejuhtijate arvu nii öösel kui päeval. Valmisolekus olid kõik elektrikute brigaadid kui ka Elektrilevi töötajatest koosnev kriisireserv.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Rohuküla-Heltermaa praamid hakkavad uuesti sõitma lõunal

Kui laupäeval teatas suursaarte ja mandri vahelist liiklust korraldav TS Laevad, et ühendus Hiiumaaga taastub pühapäeval pärast kelle kümmet, lubades siiski hommikul otsuse üle vaadata, siis nüüd teataski ettevõte, et praamid hakkavad jätkuvalt puhuva tugeva tuule tõttu sõitma alles lõuna paiku.

Pühapäeva hommikul kell 10.00 toimuma pidanud reis Rohukülast Heltermaale ja kell 11.30 Heltermaalt väljuma pidanud reisid on tühistatud, teatas TS Laevad.

Sõidugraafik taastub kell 11.30 väljumisega Rohukülast ning esimene väljumine Heltermaalt toimub 13.00, lisas ettevõte.

Tühistatud reiside piletid kehtivad üldjärjekorras reisimiseks kuni 48 tundi pärast piletil märgitud reisi aega.

Saaremaa liini väljumisi mõjutab tugev tuul vähem ja need toimuvad, kuid TS Laevad palub siiski jälgida teavitusi ettevõtte kodulehel.

Tuul hakkab vaibuma

Keskkonnaagentuur andis nädalavahetuseks tormihoiatuse, kuna ilmateenistus prognoosis tormituult, mis puhub kiirusega kuni kuni 29 m/s ja puhanguti 32 m/s. Sellised tugevad tormituuled toovad kaasa puude ja okste murdumise, mis võivad põhjustad ulatuslikke elektrikatkestusi, hoiatas agentuur.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse pühapäeva varahommikuse teate kohaselt puhus möödunud loode- ja põhjatuul 7-14, puhanguti kuni 20, Raplamaal kuni 24 m/s, saartel ja rannikul 15-22, puhanguti kuni 32 m/s. Teedel oli rohkelt murdunud puid ning Kesk- ja Ida-Eestis esines ka libedust.

Pühapäeval peaks tuul hakkama vaibuma ning valdavalt loodetuul puhub kiirusega 8-14, puhanguti 20 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb, vaigudes 7-12, puhanguti kuni 16 m/s.