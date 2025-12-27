X!

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi

Torm 27. detsembril
Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Keskkonnaagentuur on andud tormihoiatuse nädalavahetuseks tugevate tormituultega kuni 29 m/s ja puhanguti 32 m/s. Niivõrd tugevad tormituuled võivad põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi.

Laupäeval, 27. detsembri ennelõunal tugevneb loodetuul puhanguti 17 m/s, Lääne-Eestis kuni 20 m/s saartel ja rannikul 12-18 m/s ja puhanguti kuni 32 m/s. Sellised tugevad tormituuled toovad kaasa puude ja okste murdumise, mis võivad põhjustad ulatuslikke elektrikatkestusi.

"Elektrilevi juhtimiskeskus alustas juba reedel eeltegevustega, mille raames oleme suurendanud tormipiirkondade võrguteenusejuhtijate arvu nii öösel kui päeval. Valmisolekus on ka kõik elektrikute brigaadid kui ka Elektrilevi töötajatest koosnev kriisireserv. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena ning varuda joogivett ja toitu, laadida akud," sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Laupäeval kella 15.21 seisuga on suurimad elektrikatkestused Harju maakonnas (mõjutatud 369 klienti), Rapla maakonnas (mõjutatud 114), Lääne-Viru maakonnas (mõjutatud 211 klienti) ja Saare maakonnas (mõjutatud 142 klienti).

Parvlaevaliiklus mandri ja Hiiumaa vahel on tormi tõttu katkenud

Laupäevased reisid Rohuküla-Heltermaa liinil on tormi tõttu tühistatud. Kell 14.30 reis Heltermaalt veel toimub. Tühistatud on ka pühapäeva hommiku reisid kuni kell 10.00. Kella 10.00 väljumise kohta Rohukülast antakse infot 28.12 hommikul orienteeruvalt kell 8.30.

Saaremaa liini reisid toimuvad hetkel graafikujärgselt, kuid tasub jälgida jooksvat infot liini väljumiste kohta.

Toimetaja: Johanna Alvin

