Laupäevane torm tekitas Soome elektrivõrgule kümne aasta suurima kahju

Laupäeval alanud torm Hannes oli pühapäeva hommikuks põhjustanud Soome elektrivõrgule kümne aasta suurima kahju, jättes vooluta üle 100 000 tarbija. Rootsis sai tormi tõttu kolm inimest surma, tugev tuul põhjustas katkestusi liikluses ja elektrivarustuses.

"Eeldatavasti on tegemist suurima meie elektrivõrku tabanud katkestuste arvuga viimase kümne aasta jooksul. See on isegi hullem kui eelmise aasta novembris möllanud torm Jari," ütles Soome võrguettevõtte Elenia pressiesindaja Heikki Paananen pühapäeval.

Tema sõnul oli pühapäeva hommikul kell 8.30 elektrita umbes 130 000 leibkonda, öösel oli mingil hetkel vooluta isegi 180 000 klienti.

Elektriliinidele langenud puude koristamine võtab kindlasti mitu päeva ja seetõttu nõuab ka elektrikatkestuste likvideerimine palju aega, isegi kuni ülejärgmise nädalani," ütles Paananen.

Soomet ja Rootsit tabanud torm Hannes tekitas kaose Rovaniemi lennujaamas, palju lende tühistati või lükati edasi. Lapimaal Kittilä lennujaamas puhus tuul kaks lennukit ruleerimisrajalt lumehange. Häired olid ka Ivalo lennujaamas. Need lennujaamad püüavad pühapäeval oma töö taas normaalselt käima saada.

Soome läänerannikul sai päästeteenistus tormikahjude likvideerimiseks üle tuhande väljakutse.

Torm tekitas märkimisväärset kahju ka naaberriigis Rootsis. Seal hukkus kolm inimest, kes jäid langenud puude alla.

Mitmed teed ja sillad suleti liiklusele, samuti peatati laupäeval mõnede laevade ja rongide väljumised.

Ligikaudu 40 000 leibkonda jäi elektrita.

Rootsi tsiviilkaitseameti (MSB) andmetel võib teede ja elektrivõrkude taastamine kohalikul tasandil võtta mitu päeva.