Nädalavahetusel jõuavad Eestisse tormituuled

Reedeks nihkub kõrgrõhkkond Šotimaa kohale, aga ulatub servaga ikka Läänemere äärde ja hoiab ilma sajuta. Ida poolt avaldab madalrõhkkond survet ja loodetuul on tugev. Öine miinimum langeb null kraadi lähedale, päev on plusskraadidega.

Ööl vastu reedet pudeneb eemalduvaist pilvedest veel kohati nõrka vihma. Tuul puhub loodest, kiirust 5 kuni 10, puhanguti 15, rannikul 18 meetrit sekundis, peale keskööd tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge. Puhub üsna tugev loodetuul, puhanguti 14, Virumaa rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb sisemaal nulli lähedale ja siis võib teedel libedaid lõike olla, rannikul on +5 kraadi piires.

Päeval on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 10, puhanguti 14 kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 1 kuni 4, rannikul kuni 7 kraadi, õhtu poole langeb sisemaal 0 ümbrusse.

Laupäev tuleb loodetuule tormiga. Ettevalmistus toimub juba praegu Gröönimaa rannikul. Sealt on tulekul keeris, mille lõunatiiba mööda kandub Atlandilt sooja, Gröönimaalt paiskub arktiline külm. Kui kaks nii leppimatut vastandit haaratakse ühte keerisesse, siis vallandub võimas energia. Üle Norra mere liikuv keeris muutub reedel väga ägedaks. Ööl vastu laupäeva läheneb keeris Nordkapile ja päeval jõuab Karjala kohale. Läänemere ääres algab juba laupäeva hommikul tuule tõus ja hilisõhtuks paisuvad loodetuule iilid sisemaal 20, rannikul üle 25, Läänemere ääres üle 30 meetri sekundis. Lisaks on sajuhooge vihma ja lörtsi, õhtul ka lumena.

Torm jätkub pühapäeval, öösel on puhanguid 20, rannikul 30 meetrit sekundis, mere ääres võib enamgi olla. Külm tungib sisse ja päev on vaid rannikul veel plussis.

Uue nädala algus on miinuskraadidega ja ikka tugeva tuulega. Vahetevahel sajab ka lund ja lörtsi, Lääne-Eestis saab sellest vaid laiguti maa valgeks, ida pool jääb maha arvestatavam lumevaip.