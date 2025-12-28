X!

Päästjad kustutasid kaheksal korral tormist tingitud maastikupõlenguid

Foto: Ken Mürk/ERR
Torm Johannes räsis möödunud ööl ja veel pühapäeva hommikulgi kõige karmimalt Lääne- ja Põhja-Eestit. Tormi kahjusid on terve ööpäeva likvideerinud peale päästjate ja elektrike ka vabatahtlikud, kellest on ametkondade sõnul hindamatu abi. Hea koostöö omavalitsustega on samuti aidanud kriisidega paremini toime tulla.

Laulasmaal juhtus möödunud öö ilmselt üks õnnelikumaid õnnetusi. Majast paari meetri kaugusel kasvanud tugev kuusk blokeeris üksnes sissesõidutee ega saatnud korda midagi palju hullemat.

"Meil on siiamaani töös vabatahtlike brigaad, kes koosnevad nii vabatahtlikest kui vallavalitsuse meeskonnast ja tõesti nad praktiliselt öö läbi olid valves, reageerisid ja paar tundi said puhata. Nüüd jätkavad nii-öelda tormikahjude likvideerimist. Suurepärane meeskond ja tõesti, me oleme saanud väga palju vallaelanike abipakkumisi ja mitte ainult meie vallast, vaid ka Tallinnast on meile pakutud abi," lausus Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Kutseliste päästjate jaoks on vabatahtlike abi hindamatu, sest peale langenud puude tuli reageerida ka märksa tõsisematele väljakutsetele.

"Tuli kutse, et elektriliinid on maas ja tulekahju on metsa all. Kohale jõudes vaatasime tee pealt, et terve metsaalune põleb, kogu liinialune. Läksime üle põllu, see oli selline raiepõld ja puid oli hakitud. Läksime lähemale, siis nägime, et seal oli kolm kollet. Kolm liini, mis maha oli kukkunud, andsid sädemeid ja oli tulekahju tekkinud. Me kahjuks alguses midagi teha ei saanud, kuna elekter ikkagi andis voolu ja pildus seda sädet juurde kogu aeg," sõnas Keila päästekomando päästja Renne Merilo.

Kokku tuli päästjatel tormiga seotud leeke kustutada kaheksal korral. Neist kahel juhul tehti Saaremaa tormituulte sees lõket. Johannese nime kandev torm tõi päästeametile üle 500 väljakutse. Loodetuule tõttu langes raskuskese saartele, läänerannikule ja Põhja-Eestisse.

Elektrikatkestuste arv saavutas tipu kella 7 ajal hommikul, kui vooluta oli üle 14 000 majapidamise. Elektrilevi on terve ööpäeva rikkeid lahendanud, uusi katkestusi võib veel ka lisanduda.

"Nii palju mängis see torm ikkagi väikese üllatuse meile, et me olime arvestanud, et kõige rohkem saavad kannatada just saared. Saared ja läänerannik, aga tegelikkuses hoopis siis Harjumaa ja Raplamaa on need, kus praegu on kõige rohkem katkestusi ja tööd kõige rohkem," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

"Ma tahaks arvata, et see töö, mida me pärast 2022. aasta suurt kriisi oleme saartel teinud nüüd lõpuks annab tulemust," lisas Härm.

Kõige keerulisemate katkestuste likvideerimine Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal võtab aega teisipäevani. Elektrikud ja päästjad aga nii pea puhata ei saa.

"Tugevad tuuled puhuvad esmaspäeva lõunani ja kui pikka ilmaennustust vaadata, siis tegelikult näeme juba järgmise nädala keskel, et ennustatakse ka suuremat lumetuisku ja miinuskraadi ehk tundub, et jalgu sirgu lasta veel ei saa," ütles Päästeameti vastutav Viktor Saaremets.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

