Ukraina kohus mõistis Slava Ukraini vilepuhuja tingimisi vangi

Pavlohradi linnakohus mõistis Tšernovile karistuseks kaks aastat tingimisi, teatas ajaleht.

Otsust võib pidada Postimehe hinnangul siiski väikeseks võiduks, sest prokurör Dmõtro Otšeretjanõi nõudis esimese astme kohtus, et Tšernov mõistetaks reaalselt viieks aastaks vangi.



"Praeguses seisus on see parim variant, et mind ei mõistetud vangi, vaid anti tingimisi," ütles Tšernov ajalehele.

Tšernov ütles pärast kohtuotsuse läbilugemist, et ühtegi tema ega tema advokaadi järeldust ja tõendit kohus arvesse ei võtnud ja ta Tšernov kaebab süüdimõistva otsuse kindlasti edasi.