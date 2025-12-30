Rahapesu andmebüroo juhiks kandideeris viis inimest

Esmaspäev, 29. detsember oli tähtaeg esitada oma dokumendid kandideerimaks rahapesu andmebüroo uue juhi kohale.

Tippjuhtide valikukomisjon otsustab järgmisel nädalal konkursi edasise käigu ning selle, kes viiest kandidaadist pääsevad edasi eelvestlustele, ütles valitsuse kommunikatsioonibüroo kommunikatsiooninõunik Jane-Liina Liiv.

Küsimusele, kas ka RAB-i praegune juht Matis Mäeker esitas avalduse, vastas Liiv, et kandidaatide isikuid riigikantselei traditsiooniliselt ei avalda.

Mäeker on rahapesu andmebürood juhtinud alates 2021. aastast 14. juunist.

Töökuulutuses on lähiaastate suurimate juhtimisülesannetena välja toodud muu hulgas IT-võimekuse püsiv arendamine arvestades tehisintellekti ja masinõppe võimekuste ülemaailmset kasvu ning RAB-i tegevuse sidumine Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise asutuse (AMLA) tööga.

Kandidaadilt nõutakse muu hulgas magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset, vähemalt viieaastast organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemust, C1-tasemel inglise keele oskust ning kompetentse vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud kandidaadil on laitmatu maine, finantsteenuste valdkonnas töötamise kogemus ja valdkonna väga hea tundmine. Samuti oskus juhtida mitmeid osapooli hõlmavaid mahukaid koostööprojekte ja läbirääkimisi nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Kandideerimistaotluses on lisaks CV-le ja motivatsioonikirjale vaja esitada ka kuni kahe lehekülje pikkune essee teemal "Privaatsuse ja andmete kaitse väljakutsed rahapesu tõkestamisel".

Rahapesu andmebüroo on eraldiseisev valitsusasutus rahandusministeeriumi haldusalas ning tema põhiülesanne on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis.

RAB kogub ja analüüsib rahapesu ning terrorismi rahastamise kahtlusega teavet, valvab rahapesu tõkestamise reeglite täitmise üle ning teeb teiste uurimis- ja järelevalveasutustega koostööd Eesti majanduskeskkonna läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamisel.

RAB-i ülesanne on tagada rahvusvahelise finantssanktsiooni õiguspärane kohaldamine.