X!

Majapidamiste hoiuste maht kasvab varasemast aeglasemas tempos

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Novembri seisuga oli hoiuste maht pankades 32,8 miljardit eurot, millest 13,6 miljardit moodustasid majapidamiste hoiused, teatas Eesti Pank. Majapidamiste hoiuste kasv on aeglustunud, samas on tähtajaliste hoiuste eest pakutavad intressimäärad aasta lõpus kerkima hakanud.

Majapidamiste hoiuste maht oli eelmisel kuul 13,6 miljardit eurot, mida on 7,5 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, kuid võrreldes oktoobriga oli hoiuste maht viie miljoni euro võrra väiksem, näitab Eesti Panga statistika.

Majapidamistel oli tähtajalistel hoiustel 4,3 miljardit eurot, nõudmiseni hoiustel aga 9,3 miljardit eurot. Kui mullu kasvas hoiuste maht aastaga 8,2 protsendi võrra, siis tänavune kasv oli aeglasem ehk 7,5 protsenti.

Tähtajaliste hoiuste intressimäär on võrreldes eelmise aastaga langenud: novembris oli see keskmiselt 1,97 protsenti, samas kui eelmise aasta novembris 3,21 protsenti.

Samas tegid tähtajaliste hoiuste intressimäärad detsembris hüppe ülespoole, ütles Bigbank Eesti juhi kohusetäitja Arthur Taavet. Ta tõi välja, et enim tõusid pikema tähtajaga hoiuste eest pakutavad intressid. Samas erinevad intressimäärad pankades märkimisväärselt.

Kõige paremaid intresse pakkus detsembri lõpus Holm Bank, kelle 24 kuu pikkuse hoiuse intress on 2,8 protsenti ning aastase hoiuse intress 2,7 protsenti.

Ka kolmekuulistele tähtajalistele pangahoiustele pankub suurimat, 2,55-protsendilist intressi Holm Bank, millele järgnevad Bigbank 2,5 protsendi ja Inbank 2,2 protsendiga.

Taavet ütles, et võrreldes aastataguse detsembriga on Bigbanki kaasatud hoiuste maht tänavu detsembris suurenenud 70 protsenti.

Eesti majapidamistele antud kodulaenude maht oli novembri seisuga 198 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga on seda seitse miljonit eurot rohkem, kuid võrreldes oktoobriga vähenes maht 33 miljoni euro võrra.

Uute tagatisega kodulaenude intressimäär oli novembris Eesti Panga andmetel keskmiselt 3,61 protsenti ehk 0,63 protsendipunkti madalm kui eelmisel aastal samal ajal. See näitaja ei sisalda varem võetud kodulaene, mille lepingut on muudetud.

Üle 60 päeva viivises olevate kodulaenude maht moodustas eluasemelaenude kogumahust 0,2 protsenti. Muude laenude hulgas oli viivislaene 2,4 protsenti.

Krediitkaardilaene anti novembris 66 miljoni euro väärtuses ja autosid liisiti 22 miljoni euro eest. Autoliisingu keskmine intressimäär oli novembris 4,05 protsenti, aastaga langes see 0,62 protsendipunkti.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

AASTAVAHETUS TELES

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:31

Los Angeles Clippers tähistab pühade perioodi hea seeriaga

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

10:14

Majapidamiste hoiuste maht kasvab varasemast aeglasemas tempos

10:12

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais Uuendatud

10:03

Eurostar taastab voolurikke tekitatud reisikaose järel rongiliikluse

09:57

Arsenal pani Aston Villa võidujadale otsustava punkti

09:52

Arthur Taavet saab ametlikult Bigbank Eesti juhiks

09:41

Ülevaade: Novaatori 2025. aasta lugejate lemmiklood

09:32

Liivased veepiisad kulutavad mägesid

09:25

Orpo avaldas valmisolekut teha veel kärpeid

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

30.12

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris Uuendatud

30.12

Fotod: Tallinna-Narva maanteel sõitis liinibuss teelt välja

30.12

Sõja 1406. päev: Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist Uuendatud

30.12

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati Uuendatud

30.12

Tallinnasse Reidi tee äärde kerkib uus linnak

30.12

MTÜ Slava Ukraini esitab siiski Lehtme vastu tsiviilhagi

30.12

Saaremaale kogunes tormivarju lausa 15 kaubalaeva

08:12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

30.12

Riiklik lepitaja teeb 6. jaanuariks ettepaneku alampalga kohta

30.12

ERJK: Eesti 200 tellis Viimsi raha eest promosaate Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:31

Los Angeles Clippers tähistab pühade perioodi hea seeriaga

09:57

Arsenal pani Aston Villa võidujadale otsustava punkti

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

loe: kultuur

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

loe: eeter

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Ülevaade: mida vaadati Jupiteris 2025. aastal?

30.12

Vaata: "Õnne 13" tegijad on valmis saanud aastavahetuse laulu

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

30.12

Ajuti sajab lund ja tuiskab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo