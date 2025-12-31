Majapidamiste hoiuste maht kasvab varasemast aeglasemas tempos

Novembri seisuga oli hoiuste maht pankades 32,8 miljardit eurot, millest 13,6 miljardit moodustasid majapidamiste hoiused, teatas Eesti Pank. Majapidamiste hoiuste kasv on aeglustunud, samas on tähtajaliste hoiuste eest pakutavad intressimäärad aasta lõpus kerkima hakanud.

Majapidamiste hoiuste maht oli eelmisel kuul 13,6 miljardit eurot, mida on 7,5 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, kuid võrreldes oktoobriga oli hoiuste maht viie miljoni euro võrra väiksem, näitab Eesti Panga statistika.

Majapidamistel oli tähtajalistel hoiustel 4,3 miljardit eurot, nõudmiseni hoiustel aga 9,3 miljardit eurot. Kui mullu kasvas hoiuste maht aastaga 8,2 protsendi võrra, siis tänavune kasv oli aeglasem ehk 7,5 protsenti.

Tähtajaliste hoiuste intressimäär on võrreldes eelmise aastaga langenud: novembris oli see keskmiselt 1,97 protsenti, samas kui eelmise aasta novembris 3,21 protsenti.

Samas tegid tähtajaliste hoiuste intressimäärad detsembris hüppe ülespoole, ütles Bigbank Eesti juhi kohusetäitja Arthur Taavet. Ta tõi välja, et enim tõusid pikema tähtajaga hoiuste eest pakutavad intressid. Samas erinevad intressimäärad pankades märkimisväärselt.

Kõige paremaid intresse pakkus detsembri lõpus Holm Bank, kelle 24 kuu pikkuse hoiuse intress on 2,8 protsenti ning aastase hoiuse intress 2,7 protsenti.

Ka kolmekuulistele tähtajalistele pangahoiustele pankub suurimat, 2,55-protsendilist intressi Holm Bank, millele järgnevad Bigbank 2,5 protsendi ja Inbank 2,2 protsendiga.

Taavet ütles, et võrreldes aastataguse detsembriga on Bigbanki kaasatud hoiuste maht tänavu detsembris suurenenud 70 protsenti.

Eesti majapidamistele antud kodulaenude maht oli novembri seisuga 198 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga on seda seitse miljonit eurot rohkem, kuid võrreldes oktoobriga vähenes maht 33 miljoni euro võrra.

Uute tagatisega kodulaenude intressimäär oli novembris Eesti Panga andmetel keskmiselt 3,61 protsenti ehk 0,63 protsendipunkti madalm kui eelmisel aastal samal ajal. See näitaja ei sisalda varem võetud kodulaene, mille lepingut on muudetud.

Üle 60 päeva viivises olevate kodulaenude maht moodustas eluasemelaenude kogumahust 0,2 protsenti. Muude laenude hulgas oli viivislaene 2,4 protsenti.

Krediitkaardilaene anti novembris 66 miljoni euro väärtuses ja autosid liisiti 22 miljoni euro eest. Autoliisingu keskmine intressimäär oli novembris 4,05 protsenti, aastaga langes see 0,62 protsendipunkti.