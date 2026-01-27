X!

Allan Parik: pessimism ei peaks olema Eesti majanduspoliitika

Arvamus
Allan Parik
Allan Parik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Arvamus

Eesti ei vaja praegu pessimismi poolt lämmatatud argivaadet, vaid rohkem ambitsioonikust ja julgust otsustada. Me vajame usku, et siin on võimalik kapitali kasvatada kiiremini kui mujal maailmas, kirjutab Allan Parik.

Aasta alguses on lihtne jääda kinni ebakindlusesse. Geopoliitika pakub iga päev uusi üllatusi, tehnoloogia muudab ärimudeleid kiiremini kui kunagi varem ning prognooside tegemine on keerulisem. Ometi näitab majanduse tegelik liikumine, et segases keskkonnas ei kao võimalused, vaid need lihtsalt vahetavad vormi.

Tagasivaade eelmisele aastale on selles mõttes kõnekas. Maailmamajanduse kasv püsis üle kolme protsendi, mis on arvestatav tulemus tavalisest ebastabiilsemas keskkonnas. Märgiline on, et tegemist ei olnud nii-öelda ootame-vaatame aastaga.

Ettevõtete ühinemiste ja omandamiste maht maailmas ulatus ligi 4,5 triljoni dollarini, mis on üks kõrgemaid tasemeid viimase nelja aastakümne jooksul. Need tehingud ei piirdunud ainult tehisaru- või tehnoloogiasektoriga. Aktiivsed olid ka tervishoid, tarbekaubad, logistika ja energeetika.

See näitab, et kapital liigub ka siis, kui maailm on rahutu. Tegelikult just siis liigubki.

Uus aasta ei alanud lihtsalt. USA poliitika, sealhulgas Donald Trumpi ettearvamatus, tõstab ebakindlust. Küsimusi on rohkem kui vastuseid: olgu need Hiina võimalikud järgmised sammud, Ladina-Ameerika arengud või tüli Gröönimaa pärast ja selle mõju Euroopa ning Ameerika edasistele suhetele.

Sellises olukorras muutub prognoosimine paratamatult ebatäpsemaks. Kuid ajalugu näitab, et just segases vees on võimalik luua uusi ärimudeleid ja ehitada üles tulevasi edulugusid.

Segased ajad kiirendavad muutusi

Austria majandusteadlase Joseph Schumpeteri kirjeldatud loovpurustamine on praegu väga selgelt nähtav. Selle põhjal areneb majandus pideva uuenemise kaudu: uued ning tõhusamad tehnoloogiad, ärimudelid ja ettevõtted suruvad vanad välja. Paljud maailma suurimad riskifondid ning tööstusgrupid on saanud alguse või uue hoo sisse kriisiaegadel või turupõhjades, näiteks Blackstone, IBM või Samsung. See ei ole juhus, vaid süsteemi loomulik osa.

Üks keskseid muutusi puudutab energeetikat. Tehisaru areng ei ole pelgalt tarkvara- või andmekeskuste teema, vaid see on järjest enam energiaküsimus. Tehisaru areneb keskustena ja nende töökindel toimimine eeldab juhitavat ning stabiilset energiavarustust. Seetõttu näeme maailmas hiiglaslikke investeeringuid energeetikasse ja tuumaenergia üha selgemat tagasitulekut. Need otsused mõjutavad tarneahelaid, geopoliitikat ning kapitali liikumist lähematel aastatel.

Samal ajal seisab Euroopa silmitsi mitme väljakutsega: aeglane majanduskasv, kasvavad kaitsekulud ja vajadus võtta suurem vastutus globaalses julgeolekus. Euroopa fookus majanduse jätkusuutlikul arendamisel võib pikemas vaates osutuda siinseks konkurentsieeliseks. Energiatõhusamad ning vastupidavamad ettevõtted on paremini valmis tulevasteks kriisideks.

Eesti ja Baltikumi vaates on oluline eristada meediapilti ning tegelikku olukorda. Panganduse pilk näitab, et olukord ei ole kaugeltki lootusetu. Eraisikute säästud ja investeeringud kasvavad. Kodulaenude aktiivsus püsis eelmisel aastal kõrgel. Samuti näeme ärilaenude tugevat kasvu ning laenude kvaliteet on püsinud väga heal tasemel. Praegu on töös ligi kaks korda rohkem finantseerimisprojekte kui aasta tagasi. See viitab majanduse ettevaatlikule, kuid selgele elavnemisele.

Märgid taastumisest on juba olemas

Ka ettevõtjate ootused on muutumas. Küsitlused näitavad, et pessimistide osakaal väheneb ning usk kasvu taastumisse suureneb. Euribori langus on hakanud toetama ettevõtete investeerimisvõimekust, eriti Eestis, kus ettevõtjate ja majapidamisete laenukoormused on lõunanaabritest suhteliselt suuremad. Siiski ei tasu lähiajal oodata intressimäärade edasist langust, kuna turgude ootus on pigem vastupidine ning ennem nähakse intressimäärade vaikset ülespoole liikumist.

Lühikeses vaates domineerivad poliitilised ja küberriskid. Pikas vaates on suurimad riskid seotud kliima ning keskkonnaga. Just seal peituvad järgmise kümnendi suurimad ärivõimalused. See nõuab kapitali, tehnoloogiat ja julgust otsustada.

Eesti ei vaja praegu pessimismi poolt lämmatatud argivaadet, vaid rohkem ambitsioonikust ja julgust otsustada. Me vajame usku, et siin on võimalik kapitali kasvatada kiiremini kui mujal maailmas. Segases maailmas ei pea jääma ootama paremaid aegu, vaid neid saab ise kujundada.

Optimism ei tähenda riskide eitamist. See tähendab valmisolekut neid juhtida. Just see hoiak eristab neid majandusi ja ettevõtteid, kes kriisidest tugevamana välja tulevad, neist, kes jäävad ootama, millal pilved hajuvad. 

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

26.01

Marko Adamson: haridus vajab päriselt vastutavaid juhte, mitte näiliselt häid

26.01

Peeter Kaldre: Gröönimaa vimm

25.01

Luise Keller: naised patriarhaalset süsteemi taastootmas

26.01

Oliver Laas: käitumusliku reklaami vastu

09:44

Kristian Jaani: kohalike omavalitsuste korrakaitseametnike õigustest

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

26.01

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

16.01

Maarja Vaino: noorte suhe eesti kirjandusega on ebamäärane

06.01

Kaupo Meiel: supiköök kui peielaud protsendikunsti haual

VIIMASED UUDISED

16:00

Galerii: Taani kuningapaar külastas Rakett 69 teadusstuudiot

15:51

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

15:47

Tarbijate kindlustunne tõusis jaanuaris veidi

15:40

Suured telekommunikatsiooniettevõtted tõstavad teenuste hindu

15:39

Lünklik seadusandlus pidurdab elektriautode akude taaskasutust

15:37

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

15:35

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

15:32

LR kuldasarjas ilmus täiendatud kujul Anu Lambi essee "Keeleuuenduse lõpmattu kurv"

15:25

Raadiouudised (27.01.2026 15:00:00)

15:17

Paulig tahab tuua Santa Maria kaubamärgi tootmise Sauele

15:16

JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

15:14

Kairi Tamuri: meil pole vaja ÕS-i pärast lahinguid pidada

15:02

Politico: Marseille narkosõda jõudis Prantsuse poliitilisele lahinguväljale

14:47

Allan Parik: pessimism ei peaks olema Eesti majanduspoliitika

14:44

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo