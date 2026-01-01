Lauri Hussar: Eesti ongi meie tuletorn

Armas Eesti rahvas, head Eesti inimesed siin kodumaal ja kõikjal maailmas! Eestlased on olnud ikka mererahvas. Ka siis, kui me parasjagu merd ei näe, kanname me seda endas – oma keeles, oma lugudes ja oma mälus.

Merel olles teab igaüks, et ohutult edasi liikuda saab vaid siis, kui teed näitavad meremärgid. Ja mida keerulisemad on olud, seda olulisemaks muutub majaka valgusvihk. Tuletorn ei ole pelgalt ehitis, see on inimestevaheline kokkulepe, sümbol, mis tähistab sihti, väärtusi ja sihikindlust.

Eesti ongi meie tuletorn. Oma püüdluste, unistuste ja ideedega. Väikese rahva tugevus peitub eneseusus ja väärtustes. Me oskame hoida oma maad ning meil on oskus seilata ka läbi tormiste vete.

Viimaste aastate kriisid on pannud selle oskuse tõsiselt proovile. Ent just neil aastatel on Eesti olnud Ukraina toetamisel vaba maailma majakaks. Me oleme seisnud põhimõtte eest, et püsiv rahu saab sündida vaid Ukraina enda seatud tingimustel. Ja me jätkame seda tööd kindlalt ja järjekindlalt nii kaua kui vaja, isegi siis, kui mõned tuled Euroopas ja maailmas on eksitavad ja püüavad kursilt kõrvale juhtida.

Me seisame kindlalt. Eesti julgeolek on tugev. Meie kaitsekulutused on alanud aastal ajaloo suurimad ning liitlaste kohalolek siin Eestis annab kindluse, et me ei ole iial enam üksi. Meil on olnud stabiilsed valitsused ja see stabiilsus on nagu kindel kiil laeva all, mis aitab seilata ka läbi ohtlike vete. Sellel aastal toetavad inimeste toimetulekut maksuleevendused, palgakasv mitmes elutähtsas valdkonnas ning toetuste ja pensionide tõus. Eesti saab hakkama ka tormituulte kiuste.

Uuel aastal jätkub täie hooga Rail Balticu ehitus. See on projekt, mis ühendab meid Euroopa raudteevõrguga, kuid mille tähendus on palju sügavam. See projekt ankurdab meid kindlalt sinna, kuhu me kuulume, ning aitab lõplikult lahti lõigata meid Vene impeeriumi varjudest.

Samuti seisab meil ees presidendi valimine. Eesti presidendil ei ole täidesaatvat võimu, kuid seda olulisem on tema roll ühiskonna moraalse kompassina, tuletornina, mis aitab hoida õiget kurssi ka kõige pimedamal ja tormisemal ööl.

Eesti oleks parem paik, kui meie seas oleks vähem kiusu ja vaenu. Me kõik kogesime eelmisel suvel laulukaare all, kui tugevad me oleme ühtsena.

"Arutelu olgu sisukas, kriitika aus, kuid loobugem lärmist ja solvangutest. Me oleme suutelised enamaks."

Andkem endale uusaastalubadus vähendada mürataset oma elus, sulgeda need kanalid ja kontod, kus valitsevad sõim ja mõnitamine. Keegi meist ei ole kohustatud selles lägalaamas viibima. Veel enam, püüdkem taltsutada ka omaenda viha ja teravat keelt ning suhtuda teistsugusesse inimesse lugupidamisega. Arutelu olgu sisukas, kriitika aus, kuid loobugem lärmist ja solvangutest. Me oleme suutelised enamaks.

Vahel tasub meenutada ka üht lihtsat, ent olulist õpetust: vaadata elu helgemat poolt. Meil on Eestis paljutki, mis lihtsalt on, või toimib väga hästi. Mõelge igaüks omaette mõnele asjale – olgu neid kolm või kuus –, mille üle saate siiralt uhkust tunda. Need võivad olla peresuhted, kultuurielu, ettevõtlikkus, meie digilahendused, vaba ja usaldusväärne meedia või lihtsalt turvaline argipäev. Eesti ei kuulu kindlasti maailma õnnetuimate riikide hulka. Pigem vastupidi. Kui suudame olla üksteise vastu veidi hoolivamad ja sõbralikumad, jõuame veelgi kõrgemale.

Siit, Suurupi tuletorni tipust, soovin teile kõigile head uut aastat. Ja miks mitte ka headuse aastat. Proovime olla nii head, kui oskame, ja kui võimalik, siis veidike paremadki.