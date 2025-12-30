X!

Lauri Läänemets: julgeolekumaks muundus maksukingituseks rikastele

Arvamus
Lauri Läänemets
Lauri Läänemets Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Arvamus

Pärast sotsiaaldemokraatide valitsusest lahkumist on julgeolekumaksust jäänud järele ainult käibemaksu tõus, mis muudeti ajutisest püsivaks. See on ebaõiglane ja tõukab Eesti keskklassi vaesusesse, kirjutab Lauri Läänemets.

Kuna peaminister Kristen Michal pühendas aastalõpu intervjuudes tublisti aega sotsiaaldemokraatide rollile Eesti elu kujundamisel, siis lubage sõna sekka öelda.

Veeretades sõnades maksuvastutuse pidevalt sotsiaaldemokraatide kanda ei tee Michal liiga mitte sotsidele, vaid reedab rahanduspoliitika senised põhimõtted. Seni oleme aastakümneid hoidunud rahanduspoliitikast, milles kulud pole kaetud tuludega. Et me ei maksaks makse lihtsalt sellepärast, et sajad miljonid eurod intressidena Eesti majandusest välja viia. Nüüd enam mitte.

Peaminister heidab sotsiaaldemokraatidele ette meie toonast nõudmist valitsuses, et suurenevad riigieelarve kulud tuleb tuludega katta. Vastab tõele, et just pärast sotsiaaldemokraatide valitsusest lahkumist tegid Reformierakond ja Eesti 200 eelarvestrateegia, mille järgi riigi laenukoormus suureneb nelja aastaga rohkem kui 25 protsenti. Intressideks maksame mõne aasta pärast 450 miljonit eurot aastas.

See tähendab, et iga inimese tulumaksust liigub 3,7 protsendipunkti lihtsalt välismaa pankadele intressi maksmiseks. Intresside maksmisel ei saa me vastu mitte ühtki mürsku ega paremat teenust.

Tugev keskklass on majanduse alustala

Püsikulude katmiseks võetavate suurte laenude asemel oleks mõistlikum intressiraha Eesti majanduses hoida. Jah, see eeldaks veidi suuremat maksulaekumist, aga oleksime ühiskonnana mitmesaja miljoni euro võrra rikkamad. See raha võiks parandada meie perede toimetulekut ja jõuda läbi tarbimise Eesti ettevõtjani.

Eesti edu on seisnenud selles, et suurel osal inimestest on olnud võimalus end teostada ja saada osa võimalustest mida tänapäeval loomulikuks elu osaks peame. Haridusest reisimiseni, soojast toidust oma koduni. Tugev majandus püsib võimalikult suurel keskklassil, kelle tarbimisvõimekus on ühtlasi ka majandusarengu üheks eelduseks. Seda põhimõtet sotsiaaldemokraadid kaitsesid, kui valitsus pidi leidma lahenduse hüppeliselt kasvavate riigikaitsekulutuste katmiseks.

Eesti maksusüsteem on äärmiselt regressiivne ehk teisisõnu on maksukoormus vaestel suur ja rikastel madal. Seetõttu jäid kõiksugu ideed käibemaksu veel kõrgemaks tõstmisest, pensionite vähendamisest ja tulumaksuvaba miinimumi vähendamisest toona tulusid otsides kõrvale. Nii sündis kokkulepe ajutisest julgeolekumaksust, kuhu pidi kogu ühiskond panustama. Eesti julgeolek ei saanud ju jääda vaid keskklassi ja madalapalgaliste õlgadele.

Pärast sotsiaaldemokraatide valitsusest lahkumist on julgeolekumaksust järele jäänud ainult käibemaksu tõus, mis muudeti ajutisest püsivaks. See on ebaõiglane ja tõukab Eesti keskklassi vaesusesse. Lisaks sotsiaalprobleemidele hargnevad siit pikaajalised majandusmured nagu sisetarbimise vähenemine ning toimetulekust sõltuvalt kehvem tervis ja haridus. Lõpuks tähendab see vähem töökäsi tööandjatele ning hoopis suuremaid sotsiaalkulusid.

Hiljuti on peaminister hakanud rõhutama, kuidas Reformierakond on progressiivsuse ja liberaalsuse eestkõneleja, konservatiivsetele erakondadele vastu seisja. Reformierakonna jutt pole, nagu öeldakse, eluliselt usutav. Seda põhjusel, et konservatiivide suure toetuse põhjus on just nimelt Reformierakond ja pettumine praeguses ühiskonnamudelis – kui rohkem on sellest kaotajaid kui võitjaid, siis ka pettunute arv kasvab.

Vabadust ja demokraatiat ei kaitse sõnade, vaid tegudega. Aastaga on kasvanud absoluutses vaesuses elavate laste arv kahekordseks, pea 12 000-ni. Nende laste ja nende vanemate pettumust ei ravi ühiste rünnakutega mõne nõukogu esimehe vastu. Paljud neist peredest ei võida järgmise aasta maksumuudatustest mitte midagi, mõned saavad 10–30 eurot kuus rohkem. Samal ajal peavad samade laste vanemad tasuma riigi intresse, et valitsus saaks kõrgepalgalistele (4000 eurot ja rohkem teenivad) teha aastas 1848-eurose maksukingituse.

Sotsid võtsid valitsusest kaasa ka poole toetusest

Sotsiaaldemokraadid võtsid valitsusest lahkudes pool valitsuse toetust endaga kaasa ja nii on see püsinud pea aasta. Sellest lihtsast arvutusest tuleks teha järeldusi ühiskonna ootuste osas ka Reformierakonna poliitikatele. Samuti ei ole peaministrist kuigi tark muuta sotsiaaldemokraatide jaoks koostööd Reformierakonnaga järjest keerulisemaks.

Ühes asjas on aga Kristen Michalil õigus, nii suures miinuses riigieelarve puhul peavad kõik erakonnad enne 2027. aasta riigikogu valimisi ütlema, kuidas kavatsetakse katta Reformierakonna tekitatud suur riigieelarve puudujääk ja vähendada laenukoormat. Nagu andis mõista rahandusminister Jürgen Ligi, jääb eelarve tulude otsimine teiste erakondade mureks, kes pärast valimisi uue valitsuse moodustavad.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

29.12

Viljar Arakas ja Robert Kitt: telegramm bürokraatiarindelt

29.12

Õnne Pillak: maksusüsteem ei söö uuest aastast enam palgakasvu ära

29.12

Andres Aule ja Jaak Valge: Smuuli ja Kafka kohtumine Tallinna vanalinnas

09:37

Juhan Kivirähk: poliitiliste pudukaupmeeste ajastu on demokraatia hukatus

09:12

Peeter Kaldre: aastast 2026 võib saada NATO proovikivi

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

29.12

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

28.12

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

10.12

Heidy Purga: kultuur demokraatia kaitsel

VIIMASED UUDISED

14:06

Hannes Hanso: ekstreemsete katsumuste läbimine avab uusi uksi

13:53

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

13:45

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

13:18

Bogdan Vaštšuk sõlmis tuttava välisklubiga lepingu

13:18

Galerii: selle talve esimene tuisupäev Tallinnas

13:04

"Avatari" kolmas film on Eestis kahe nädalaga pea 60 000 vaatamist kogunud

12:55

Jeemeni sadamalinna tabas Saudi Araabia õhurünnak

12:49

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

12:47

MTÜ Slava Ukraini esitab siiski Lehtme vastu tsiviilhagi

12:35

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

12:32

Neeme Järvi: dirigent on looja, kes kujundab muusika emotsionaalsust ja ilu

12:25

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

12:24

Papilloomviirus kimbutas juba jäämees Ötzit

12:20

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

12:13

Lauri Läänemets: julgeolekumaks muundus maksukingituseks rikastele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo