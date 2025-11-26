X!

Rail Balticusse läheb igal aastal 500–600 miljonit eurot investeeringuid

Esimene rong Ülemiste Linda terminalis
Esimene rong Ülemiste Linda terminalis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Riigieelarve seaduse eelnõu järgi läheb Rail Balticusse igal aastal 500–600 miljonit eurot investeeringuid kuni aastani 2030. Suurem osa sellest tuleb Euroopa ühendamise rahastust. Osakapitali ei kavatseta suurendada üle nelja miljoni euro aastas.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salometsa sõnul koostati projekti investeeringute kava nii, et raudtee oleks viie aasta pärast kasutamiseks valmis.

"Järgmised aastad kõik eeldavad väga suures mahus investeerimist. Ja seda siis keskeltläbi suurusjärkudes 500–600 miljonit eurot aastas. Kuna nüüd riigieelarve seadus ja riigieelarve strateegia vaatavad nelja aastat, siis piirdub meie kava aastaga 2029, aga tegelikult ka aastal 2030 tehakse veel märkimisväärses mahus ehitustöid," rääkis Salomets.

Salomets ütles, et Rail Baltic suurendas oma osakapitali seepärast, et ka tegevusmaht tõusis.

"Minule teadaolevalt piirdub osakapital nelja miljoni euroga aastas ja pole ka vajadust täiendava suurendamise järele. Et oleks selguse huvides see klaaritud, siis osakapital on see osa eelarvest, millest kaetakse üldkulusid ja ka kõik see, mida loetakse välistoetuste mõttes abikõlblikuks. See on kogu eelarve mahust väga väike osa," lausus Salomets.

Riigikogus menetluses oleva riigieelarve eelnõu järgi maksab maksumaksja Rail Balticusse tuleval aastal viis miljonit eurot. Pluss Euroopa raha kaasfinantseerimisega kaasa tulevad paarkümmend miljonit eurot.

Salomets ütles, et järgmise aasta investeeringute maht kokku Rail Baltic Estonia kaudu on 420 miljonit eurot, millest enamik tuleb Euroopa ühendamise rahastust – umbes 235 miljonit.

"Ligi 22 miljonit tuleb taaste- ja vastupidavusrahastust ja viis miljonit on Eesti-poolne riiklik kaasfinantseerimine. See on nii-öelda maksumaksja osa. Samuti on seal Euroopa ühendamise rahastuga kaasas käiv kaasfinantseerimine, mis on suurusjärgus paarkümmend miljonit eurot," lausus Salomets.

Rail Balticu põhitrassi võtmelõikude ehitustööd algavad järgmisel aastal, kuid juba praeguseks on valminud kõik seitse ökodukti ja 16 ristmikku 26-st ning Ülemistel uus ooteplatvorm.

Põhitrassi ehitus jaguneb mitmeks etapiks ning vältab 2026.–2030. aastatel.

Rail Baltic peaks valmis saama ja kasutusele võetama 2030. aasta neljandas kvartalis. Siis peaks raudteel algama reisijate- ja kaubavedu.

Mais ilmnes, et Läti ei pruugi oma osa Rail Balticu trassist 2030. aastaks valmis saada ning peab reaalseks oma lõigu trassist alles 2035. aastaks valmis ehitada. Eesti jätkab sellest hoolimata plaaniga seatud tähtajaks raudtee valmis saada.

Toimetaja: Mari Peegel

