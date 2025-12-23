2025. aasta võib tuua kaasa madala sündimuse rekordi

Lõppev aasta võib tuua kaasa madala sündimuse rekordi. Rahvastikuteadlase Mare Ainsaare hinnangul on põhjuseks ebastabiilne olukord nii maailmas kui ka Eestis.

Aasta ei ole veel lõppenud ning statistikaamet avaldab ametlikud andmed 2025. aasta rahvastiku muutuste kohta jaanuari keskel. Sündide arv vähenes eelmisel aastal ja näha on, et see jätkub. Esialgsetel andmetel on aasta esimese 11 kuuga aasta varasemaga võrreldes registreeritud viis protsenti vähem sünde.

Novembris sündis Eestis 721 last. Kokku 11 kuuga on sündinud 8442 last. 2024. aastal oli sünde kokku 9690. Võrreldes aga aastaga 2010, on sündide arv kahanenud 42 protsenti.

"15 aastat on sündimus olnud languses. Ja seda ei pööra ümber ühe, kahe või kolme aastaga. Küll aga saab vältida selle olukorra keerulisemaks muutumist tulevikus. Kui lähiaastatel jõuaks sündimus tagasi 13 000 juurde, siis see oleks juba märkimisväärne toetus selleks, et tulevik saaks olla natukene parem," ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Rahvastikuteadlane Mare Ainsaar nimetab põhjuseks, miks lapsi vähem sünnib, ebakindlust ja seda nii globaalselt kui ka Eestis. Tema sõnul tooks kindlustunne ka suurema sündimuse.

"Suurem küsimus on selline suurem demograafiline auk Eesti rahvastiku püramiidis. Kas seda on võimalik täita? See on mõnevõrra keerulisem. Sest ka meie enda lapsevanemate põlvkonnad saavad olema tulevikus väiksemad ja selleks suure augu täitmiseks oleks vaja siis rohkem lapsi. Selle kompenseerimine on väga keeruline ülesanne," rääkis Ainsaar.

Uusküla sõnul ei puuduta madal sündimus vaid lasteaedade ja koolide täituvust, vaid jätab edaspidi ka tööturule suure augu.

"Vähem tööjõudu tähendab seda, et töötajate ja pensionäride suhtarv läheb halvemaks. Inimesi, kes teevad tööd ja saavad pakkuda neid teenuseid, mida kõik vajavad - me räägime siin tervisest ja sotsiaalhoolekandest, aga samas ka pensionitest, kes maksavad neid pensione," ütles Uusküla.

Uusküla lisab, et sündimusele saab kaasa aidata riik, pakkudes prognoositavust nii maksude kui toetuste osas. Erasektor aga saaks pakkuda vanematele paindlikumaid töötingimusi.