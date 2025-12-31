X!

Kohv: Venemaa hübriidrünnakud muutuvad ohtlikumaks

Välismaa
Välismaa

Venemaa tugevdab jõudsalt oma hübriidrünnaku võimekust Euroopas ja need muutuvad ohtlikumaks. Neile vastu astumiseks on vaja muuta ajale jalgu jäänud seadusi, aga teha ka koostööd teiste riikidega, sest näiteks Baltimaade mereväe võimekus on piiratud, leiab Kaitseuuringute Keskuse teadur Marek Kohv.

Venemaa hübriidrünnakute võimekus sai löögi 2022. aastal kui Euroopa riigid saatsid Vene diplomaatide nimede all tegutsenud luurajad riigist välja. Nüüd on Venemaa asunud jõudsalt oma võimekust taastama ja kasutab ka uusi taktikaid, ütles Kaitseuuringute Keskuse teadur Marek Kohv

"Venemaa värbab nüüd kriminaalse taustaga inimesi ja ka tavalisi inimesi sotsiaalmeedias," ütles Kohv.

Kohvi sõnul on tihti selliselt värvatud inimeste tekitatud kahju oluliselt suurem kui varem luurajate tehtud kahju.

"Nendel inimestel puudub enamasti spetsiifiline väljaõpe tulirelvade ja lõhkeainete kasutamiseks. Kui inimesed, kellel puudub teadmine lõhkeainetest, süütavad mingisuguseid objekte põlema, siis võib kahju tsiviilelanikele, hukkumine ja vigastused olla oluliselt suuremad," sõnas Kohv.

Ta toob välja veel teisegi probleemi: "Väga-väga tihti need värvatud isikud tegelikult ei tea, et nad töötavad Venemaa luureteenistuste heaks ja sellisel juhul võib ka kohtuprotsess olla keerulisem, sest ei pruugi olla võimalik tõestada ühendust Vene eriteenistustega."

Praegu on Eestil siiski juba paremad võimalused selliste rünnakute tõkestamiseks.

"Kaitsepolitsei töövaldkonnas on muudetud seadust, nii et on võimalik karistada inimest ka tahtluse eest Venemaa eriteenistustega koostööd teha. Varem oli vaja see koostöö ära tõestada, aga nüüd piisab ka sellest, kui on see tahtlus olemas. See on minu arvates oluline muutus," lausus Kohv.

Kaitseuuringute Keskuse teaduri Igor Gretzki sõnul tugevdab Venemaa tõenäoliselt algaval aastal oma hübriidrünnakuid ja kasutab kõiki vahendeid, et õhutada konflikte ja lõhesid Ukrainat toetavates riikides. Õnneks tajuvad Euroopa riigid tema hinnangul nüüd märgatavalt paremini Venemaalt lähtuvaid ohte. Kui veel aasta algul oli ennekuulmatu, et keegi soovitab riigi õhuruumi tungivad lennukid alla tulistada, siis nüüd seda enam ei välistata, tõi ta näite.

"Ohtude tajumine on põhiline, sest Venemaa teab väga hästi, et teatud osa Euroopa poliitilisest ladvikust kardab eskalatsiooni, kuna Venemaa on tuumariik jne. Putin on sellest selgelt teadlik ja ta kasutab seda ära. Seega tõstab ta pidevalt panuseid. Ma ennustan, et järgmisel aastal kuuleme Venemaalt rohkem tuumašantaaži-sõnumeid. Seda on Venemaa võimud äärmuslikes olukordades alati teinud, püüdes initsiatiivi enda kätte haarata," rääkis Gretski.

Marek Kohv märkis, et viimasel ajal on tulnud murettekitavaid teateid, et Venemaa jälgib ja kaardistab ka mitmesuguseid elutähtsa taristu objekte Euroopas.

"Me räägime raudteedest, sildadest. Kui vaadata ajalukku, Külma sõja aega ja Nõukogude Liidu sabotaaži-doktriini, siis need paralleelid on väga silmatorkavad," sõnas Kohv.

Veealuse elutähtsa taristu paremaks kaitsmiseks on Kohvi sõnul vaja nüüdisajastada rahvusvahelisi kokkuleppeid ja teha koostööd teiste riikidega.

"Seadustik, mis reguleerib rahvusvahelisi veesid, on ajast ja arust. See ei ole mõeldud sellistele tegevustele reageerimiseks. Oluline on ka see, et kõik Läänemere äärsed riigid sünkroniseeriksid ja muudaks oma seadusi. Me peame tegema ka väga tihedalt koostööd füüsiliseks reageerimiseks, sest nii Eesti kui Balti riikide mereväe võimekus on piiratum, kui on teistel Läänemere riikidel," märkis Marek Kohv.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

AASTAVAHETUS TELES

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

08:36

Eesti 200 teeb viimase panuse väärtuskonfliktidele ja kaalub nimevahetust Uuendatud

08:12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

07:32

Kohv: Venemaa hübriidrünnakud muutuvad ohtlikumaks

07:20

Colombia: USA rünnaku sihtmärk Venezuelas oli oletatav kokaiinivabrik

06:52

Naftahinnad tammuvad paigal

05:48

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

04:44

Töötute arv kahanes, kuid töötute noorte ja naiste osakaal kasvas

04:43

Millest on kõnelenud presidendid varem vana-aasta õhtul

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

30.12

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris Uuendatud

30.12

Sõja 1406. päev: Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist Uuendatud

30.12

Fotod: Tallinna-Narva maanteel sõitis liinibuss teelt välja

30.12

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati Uuendatud

30.12

Tallinnasse Reidi tee äärde kerkib uus linnak

30.12

MTÜ Slava Ukraini esitab siiski Lehtme vastu tsiviilhagi

30.12

Iraani kaupmehed hakkasid protestima

29.12

Sõja 1405. päev: Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

30.12

Riiklik lepitaja teeb 6. jaanuariks ettepaneku alampalga kohta

30.12

ERJK: Eesti 200 tellis Viimsi raha eest promosaate Uuendatud

ilmateade

loe: sport

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

30.12

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

30.12

Aigro unistab suurelt: tahan saada mõlema võistluse auhinnad koju riiulisse

loe: kultuur

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

30.12

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

loe: eeter

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Ülevaade: mida vaadati Jupiteris 2025. aastal?

30.12

Vaata: "Õnne 13" tegijad on valmis saanud aastavahetuse laulu

30.12

Hannes Hanso: ekstreemsete katsumuste läbimine avab uusi uksi

Raadiouudised

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

30.12

Ajuti sajab lund ja tuiskab

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo