Paljudes kohtades maailmas on uus aasta juba saabunud

Uue aasta pidustused on mitmel pool maailmas juba alanud. Uus-Meremaa, Austraalia, Indoneesia ja veel paljud riigid on 2026. aasta juba vastu võtnud.

Kiribati ja Uus-Meremaa juhatasid esimestena sisse uue aasta tähistamise.

Uus-Meremaal Aucklandis toimusid pidustused vihmas. Üle 300 meetri kõrguse Sky Toweri mitmelt korruselt saadeti viie minuti jooksul taevasse 3500 raketti.

Kaks tundi pärast Aucklandi pidustusi korraldati Austraalia pealinnas Sydneys linna ajaloo suurim ilutulestik, mille keskmes oli ikooniline Sydney sadamasild. 12-minutilise show jooksul lasti seitsmel kilomeetril õhku 25 000 saluuti.

Sydneys varjutas pidustusi aga viimase ligi 30 aasta rängim massitulistamine. 14. detsembril sai Bondi rannas surma 15 ja haavata 40 inimest. Pealinnas rakendati aastavahetuse tarbeks täiendavaid julgeolekumeetmeid ning Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaminister Chris Minns kutsus linna elanikke mitte jääma pidustustest hirmu tõttu eemale, öeldes, et äärmuslased tõlgendaksid väiksemat rahvahulka enda võiduna.

"Me ei saa olla olukorras, kus see kohutav, kuritegelik, terroristlik sündmus muudab viisi, kuidas elame meie ilusas linnas," ütles ta kolmapäeval ajakirjanikele.

Indoneesias piirasid linnad uusaastapidustusi solidaarsusest kogukondadega, keda kuu aega tagasi Sumatra saarel laastasid katastroofilised tulvad ja maalihked, mis nõudsid üle 1100 elu. Pealinnas Jakartas märgitakse uue aasta saabumist programmiga, mis keskendub palvetamisele loodusõnnetuse ohvrite eest, ütles kuberner Pramono Anung.

Bali saarel tühistati kõik kontserdid ja ilutulestikud ning asendati need kultuuriprogrammiga, mille raames esitab 65 rühma traditsioonilisi tantse.

Hongkongis jäetakse ilutulestik samuti ära, põhjuseks on 161 inimese hukkumine novembris aset leidnud suurpõlengus.