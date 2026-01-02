Detsembri elektrihind tõi tarbijatele leevendust

Möödunud detsember on paljude aastate keskmisest küll soojem, aga elektrit tarbiti siiski sama palju kui 2024. aasta detsembris. Küll aga pakkus tarbijatele leevendust elektri hind, mis oli mullusest rohkem kui kümnendiku madalam.

"2024. ja 2025. aasta detsembrid olid väga sarnased – keskmine tarbimine 2025 detsembris oli 1038 megavatti, 2024. aastal 1045 megavatti (MW). 2024. detsembris oli Eesti sisemaine tarbimine kokku 776 582 megavatt-tundi (MWh), 2025. a. detsembris oli see 774 200 MWh," ütles Eesti süsteemihalduri Elering pressiesindaja Kätlin Klemmer reedel ERR-ile.

Tiputarbimine oli tema sõnul üle-eelmisel aastal siiski pisut kõrgem - 1414 MW lõppenud aasta 1343 megavatiga võrreldes.

Eesti suurima elektritootja Eesti Energia tütarettevõtte Enefit energiatoodete juht Alo Vallikivi ütles pressiesindaja vahendusel ERR-ile, et äsjalõppenud detsembris kujunes keskmiseks elektrihinnaks 73,67 eurot MWh kohta, mis on 2024. aasta detsembriga võrreldes enam kui kümme eurot odavam.

"Madalama hinna tingisid piiratud ühendusvõimsus Lätiga, soodsad tuuleolud ning tavapärasest soojem õhutemperatuur. Soojema ilma tõttu oli ka tarbimismaht tavapärasest madalam," tõdes Vallikivi, kes rõhutas siiski, et kõik tarbimisandmed ei ole veel koos.

Soojuse tarbimine vähenes pisut

Tallinna soojusega varustava ettevõte Utilitas esindaja sõnul vähenes nende toodangu ost viie protsendi võrra.

"Võrreldes 2024. aasta detsembriga oli keskmine välisõhutemperatuur Tallinna piirkonnas 2025. aastal circa ühe kraadi võrra kõrgem, kuid soojuse tarbimine vähenes vaid umbes viie protsendi võrra, märkis energiakontserni Utilitas pressiesindaja Kadri Inselberg.

"Samas ei mõjuta soojuse tarbimise kogumahtu ainult välisõhu temperatuur, sest viimastel aastatel on igal aastal liitunud Tallinna kaugküttevõrguga vähemalt 80 uut hoonet," lisas ta.

Detsember oli keskmisest märksa soojem

Keskkonnaagentuuri teatel oli detsember keskmisest märksa soojem ning pikaajalisest keskmisest kuivem ja sombusem.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli +2,4 kraadi, mis on 3,4 °C normist kõrgem (paljuaastane keskmine -1,0 °C). Sellega oli lõppenud detsember pikas andmereas soojuselt 6.–7. kohal, teatas agentuuri pressiesindaja. Maksimaalseks õhutemperatuuriks mõõdeti 10. detsembril Heltermaal 9,3 kraadi. Kuu keskpaigast hakkas õhutemperatuur langema ning minimaalseks õhutemperatuuriks mõõdeti aasta viimasel päeval Kuusikul -15,8 kraadi.

Eesti keskmine sademete hulk oli detsembris 49 mm, mis on 93 protsenti normist (paljuaastane keskmine 53 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 9. detsembril Lääne-Nigulas 12 mm.

Eesti keskmisena oli detsembris päikesepaistet 18 tundi, mis on 83 protsenti normist, paljuaastane keskmine 21 tundi.

Detsembri viimasel nädalavahetusel haaras Eestit selle aasta tugevaim torm. Suurimaks tuulepuhanguks mõõdeti Vilsandil 28. detsembril 31,0 m/s.