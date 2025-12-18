X!

Valitsus kiitis heaks energiamahukatele ettevõtetele taastuvenergia tasu vähendamise

Energiamahukate ettevõtete taastuvenergia tasu vähendamine peaks parandama 80 tööstusettevõtte konkurentsivõimet, kuid järgmisest aastast lisanduvad uued elektritasud muudavad selle soodustuse olematuks, ütlevad ettevõtjad.

Taastuvenergia tasu soodustuse saaksid ettevõtted, kelle aastane elektritarbimine on suurem kui üks gigavatt-tundi. Sellised ettevõtteid on ligi 80, kellele hakkab kehtima kuni 85 protsendine soodustus. Näiteks keskmise suurusega seitse gigavatt-tundi aastas tarbiva piimatööstuse kulu väheneks keskmiselt 4000 eurot kuus. Suurettevõtte jaoks, näiteks 50 gigavatt-tund tarbiv graanulitehasele, väheneks kulu keskmiselt 28 000 eurot kuus.

"Taastuvenergiatasu moodustab ju ühe osa elektri lõpphinnast ja eriti elektri suurtarbijate jaoks on elekter ja elektrihind üks väga oluline sisend ja selle konkurentsivõimeliseks viimine on ju oluline meie majanduse konkurentsivõimele. Võiks öelda enamus naabreid pakuvad suurtarbijatele sellist täiendavat soodustust," ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Estonian Cell tarbib Eesti kõige energiamahukama ettevõtena 2,5 protsenti kogu Eesti elektrist aastas. Elektrile kulub 20 miljonit eurot aastas. Kalli elektri tõttu on Estonian Cell vähendanud tootmist 60 protsendile ja töötajaid on vähendatud neljandiku võrra. Tasu langetamine on tervitatav, kuid elektri lõpphind muudab tegutsemise järgmisel aastal raskemaks, ütles ettevõtte juhatuse liige Meelis Kuzma.

"Alates 1. jaanuarist rakendub kõigile tarbijatele uute tasudena tasakaalustamisvõimsuse tasu ja saartalitustasu. Nende uute tasude ja taastuvenergiatasude diferentseerimise kombinatsioonis Estonian Celli näitel hakkab energiaintensiivne ettevõte täismahus tootes maksma senisest rohkem 1 miljon eurot aastas," lausus Kuzma.

Seetõttu jääb ka järgmisel aasta tootmismaht 60 protsendile. Ka Graanul Investi juhatuse liikme Jaano Haidla sõnul leevendab see meede lihtsalt üldist elektri hinnatõusu.

"Oma olemuselt justkui n-ö vähendatakse elektrienergia hinda 6,2 euro megavatt-tunni kohta, aga samas järgmine aasta tõstetakse tasakaalustusvõimuse tasu ja varustuskindluse tasu kokku 11,3 euro võrra megavatt-tunni kohta ehk kokkuvõttes summa-summaarumina elektrihind ikkagi tõuseb," sõnas Haidla.

