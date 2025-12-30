Elektri börsihind oli Eestis tänavu madalam kui mullu

Tänavu kujunes Eestis börsielektri keskmiseks hinnaks 80,39 eurot megavatt-tunni kohta, mis on pea seitse eurot madalam kui mullu.

Elektri keskmine hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas oli tänavu 80,38 eurot megavatt-tunni kohta ehk 8,38 senti kilovatt-tunni kohta.

Eestis oli elekter tänavu odavam kui Lätis ja Leedus (vastavalt 85,31 ja 85,73 eurot megavatt-tunnist), kuid kallim kui Soomes (40,48).

Kuude võrdluses oli elektri hind madalaim juulis (36,7 eurot megavatt-tunni kohta) ja juunis (41,35). Kalleim oli elekter veebruaris (151,85 eurot megavatt-tunni kohta).

Kõige odavam oli elekter Eestis 29. juunil, mil päeva keskmine oli -2,35 eurot megavatt-tunnist. Kalleim oli elekter 15. veebruaril (269,25).

Detsembris oli Eestis keskmine hind 73,67 eurot, mis oli samuti madalam kui mullu (84,28 eurot).

Aasta viimasel päeval on elektri keskmiseks hinnaks Eestis 99,25 eurot megavatt-tunni kohta.

Mullu oli aasta keskmine hind elektril Eestis 87,27 eurot, aasta varem 90,79 eurot megavatt-tunni kohta. Aastal 2022 ehk energiakriisi aastal oli keskmiseks hinnaks 192,82 eurot megavatt-tunni kohta.

Mullu oli kuude võrdluses elektri hind kõige madalam aprillis (60,39 eurot) ja kõige kõrgem jaanuaris (126,48).