X!

Läti-suunaline elektri ülekandevõimsus jääb väiksemaks, kui tootjad ootasid

Majandus
Elektriliinid
Elektriliinid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Balti süsteemihaldurid otsustasid, et elektrisüsteemi stabiilsuse tagamiseks jääb tuleval aastal Eesti-Läti elektriühenduse ülekandevõimsuseks vähem kui 1000 megavatti. Elektritootjate jaoks oli otsus ootamatu ning see pärsib nende võimalusi elektrit rohkem toota ja müüa.

Kolme Balti riigi elektrisüsteemihaldurid tegid uued elektrisüsteemi stabiilsuse arvutused, mille tagajärjel otsustati muuta ülekandevõimsuseid. Eesti ja Läti vahelistele ühendustele tähendab see seda, et alates algava aasta 1. jaanuarist on ülekandevõimsus Eestist Lätti 1447 megavati asemel 922 megavatti ning Lätist Eestisse 1259 megavati asemel 1272 megavatti.

Eestis süsteemihaldurist Eleringist öeldi ERR-ile, et tegu on maksimaalse võimaliku ülekandevõimsusega ning tegelik ülekandevõimsus selgub pidevalt teostatavate ülekandevõimsuste arvutuste tulemusena. Näiteks praegu toimuvad tööd seoses Kiisa-Paide liini rekonstrueerimisega ning ka sellel on mõju riikidevahelisele ülekandevõimsusele. Osa ülekandevõimsustest on aga vajalikud, et tagada elektrisüsteemi stabiilsus.

Kuivõrd elektri ülekandevõimsuste maht muutub üsna pidevalt, siis selle mõju elektri börsihinnale on Eleringi hinnangul sarnane ehk suurema mõjuga tegurid, mis elektri hinda üles või alla viivad, on seotud taastuvenergia toodanguga siinses regioonis.

Eesti elektritootjatele oli väiksem ülekandevõimsus ootamatu

Eesti-Läti ülekandevõimsuse vähendamise otsuse tegi Elering elektrisüsteemi stabiilsuse kaalutlusel ning elektritootjate-müüjate ehk turuosalistega seda ei arutatud. Seega tuli otsus, et suunaga Lätti on 1. jaanuarist ülekandevõimsus 922 megavatti, turuosalistele ootamatult, ütles ERR-ile Enefiti energiakaubanduse juhi kohusetäitja Tiit Hõbejõgi.

"Seni on turuosalised lähtunud eeldusest, et pärast sünkroniseerimisega seotud elektrivõrgu rekonstrueerimist ja arendustööde lõpuleviimist suureneb turu kaudu kasutatav ülekandevõimsus Eestist Lätti täies mahus ehk kuni 1400 megavatini. Seetõttu oli info ülekandevõimsuste piiramise kohta 2026. aastaks ootamatu," ütles Hõbejõgi.

Praktikas tähendab piiratud ülekandevõimsus seda, et olukordades, kus Lätis ja Leedus on elektrihind Eesti omast kõrgem, puudub Eesti elektritootjatel võimalus tootmist suurendada ja eksporti kasvatada, nentis Hõbejõgi. Läti-Leedu jaoks on see samamoodi halb, sest põhja poolt ei tule siis odavamat elektrit.

Elektrihinna jaoks Eestis on sel aga vastupidine efekt: ülekandevõimsuste piirangute tõttu püsib Eesti elektrihind sageli Läti ja Leedu hinnatasemest madalam ning näiteks tänavu on elektri keskmine hind Eestis olnud ligikaudu viis eurot megavatt-tunni kohta soodsam kui Lätis, märkis Hõbejõgi.

"Samal ajal sunnib madalam hind ka teatud perioodidel taastuvenergia tootmist piirama, kuna elektrihind langeb nulli lähedale ning ei kata elektri tootmise ja võrku müümisega seotud kulusid," lisas ta.

Eestist Lätti suunduva elektriühenduse installeeritud ülekandevõimsus on 1400 megavatti, kuid tegelik kasutatav võimsus on nii sel aastal kui ka prognooside järgi järgmisel aastal vahemikus 800 kuni 900 megavatti. Hõbejõgi märkis, et sellest omakorda reserveeritakse tavapäraselt 200–300 megavatti reservturgude tarbeks.

"Selle tulemusel on regionaalsel hulgielektriturul Eestist Lätti ülekantav maksimaalne elektrimaht reeglina piiratud vaid 600–700 megavatini," ütles ta.

Eesti ja Läti vahel on praegu kolm elektriühendust ning plaanimisjärgus on neljas ühendus. Läti elektrisüsteemiga ühendab Eestit kolm 330-kilovoldist liini — Tartu-Valmiera õhuliin, Tsirguliina-Valmiera õhuliin ja 2021. aastal valminud kolmas ühendus, mille moodustavad Eesti territooriumil Harku-Lihula-Sindi 330/110-kilovoldine liin ning Kilingi-Nõmme–Riia 330-kilovoldise liini lõik Eesti-Läti piirini.

Lätist Leetu saab 1. jaanuarist ülekandevõimsus olema 1272 megavatti (seni 1201) ning Leedust Lätti 1272 megavatti (1334).

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:45

Kohus jättis rahuldamata kaebuse seoses Ämari kaitsetööstuspargi hankega

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

11:26

USA võttis sihikule musta naftaturgu teenindava varilaevastiku

11:17

Läti-suunaline elektri ülekandevõimsus jääb väiksemaks, kui tootjad ootasid

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

11:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole Uuendatud

10:53

Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

10:46

Ekspress Grupi paberväljaanded Harjumaal tellijateni enne laupäeva ei jõua Uuendatud

10:24

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.12

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

22.12

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

22.12

Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

22.12

Sõjapäev 1398: Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

22.12

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

22.12

Saksamaa tähtsal maanteel asuv suur sild avaneb liiklusele

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

22.12

Baltimaade asfaldi ja betooniga katmist ei pidurda isegi rahvastikukadu

22.12

Ministeerium soovib nihutada ajateenistusse võtmise õppuritele sobivamale ajale

ilmateade

loe: sport

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

11:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole Uuendatud

10:53

Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

10:24

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

loe: kultuur

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

22.12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

loe: eeter

10:15

Rannaväli: sisuloomest poliitikasse liikudes peaks toimuma käiguvahetus

08:05

Havryil Sydoryk: koduigatsus ei kustu, aga kodus olemise tunne ununeb ajaga

22.12

Toomas Tross: otsin elus ja loomingus rõõmu tegevaid silmapilke

22.12

Aastahiti esikümme on selgunud

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (23.12.2025 09:00:00)

09:15

Operail katsetab aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

22.12

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

22.12

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

22.12

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

22.12

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

22.12

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

22.12

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo