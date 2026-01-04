USA-s tekitas rünnak Venezuela vastu vastakaid reaktsioone

Emotsioonid keesid laupäeval Valge Maja juures üle, kui Trumpi välispoliitika toetaja sattus vastamisi tema vastastega.

Kui üks pool nimetas Trumpi vabastajaks ja kiitis tema jõulist joont, siis teised rõhutasid, et vägivald ei ole lahendus ning USA ei tohiks maailmas konflikte jõuga lahendada.

"Ma olen dominikaanlane ja Dominikaani Vabariigis on palju venezuelalasi," ütles meeleavaldaja Matteo. "On kurb näha, et paljud neist on olnud sunnitud põgenema. Kodumaale nad Venezuela olukorra tõttu naasta ei saa. Paljud lahkusid Maduro diktaatuuri ja poliitikate tõttu, mis neid välja surusid. Alguses tundusid tema poliitikad paljutõotavad, nagu sageli juhtub sotsialistlike valitsustega, kuid pikemas perspektiivis kahjustasid need lõpuks rahvast."

Meeleavaldaja Toni rõhutas aga, et rünnak oli ebaseaduslik. "Olenemata probleemidest, millega Venezuela silmitsi seisab, usun, et venezuelalased peaksid ise oma probleemid lahendama, mitte Ameerika Ühendriigid."

Sarnaseid pingeid oli näha üle terve Ameerika. Mitmel pool riigis toimusid protestid Trumpi välispoliitika vastu, kus väljendati muret USA rolli ja meetodite pärast rahvusvahelisel areenil.

"Isiklikult ei ole ma Maduro poliitikasse süvitsi vaadanud, kuid usun siiski, et teise riigi suveräänsust rikutakse, kui seda rünnatakse ja juht ära võetakse," sõnas meeleavaldaja Malcolm.

Hoopis teistsugune meeleolu valitses Floridas, Miami külje all, kus asub riigi suurim Venezuela kogukond. Mängiti muusikat, tantsiti ja tähistati Maduro vangistamist.

"See on muidugi tunnete segu. On hirmu. On elevust. Oleme seda nii palju aastaid oodanud. Venezuelas pidi midagi juhtuma. Me kõik vajame vabadust," sõnas Alejandra.

"Ma ei oskagi sõnadesse panna, kui õnnelik ma olen, sest ma ei tea ühtegi teist valitsust – ainult neid. Oleme nii palju aastaid kannatanud. Olen olnud oma perest eemal kuus aastat ja ei jõua ära oodata, millal saan neid kallistada," rääkis Alexa.

Paljud Venezuela päritolu ameeriklased näevad USA sekkumises lootust muutustele kodumaal.