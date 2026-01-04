X!

USA-s tekitas rünnak Venezuela vastu vastakaid reaktsioone

Välismaa
Foto: SCANPIX/Probal Rashid/ZUMA Press Wire)
Välismaa

Ameerika Ühendriikides on rünnak Venezuela vastu tekitanud vastakaid reaktsioone. Mitmel pool riigis toimusid väiksemad protestid president Donald Trumpi välispoliitika vastu, samal ajal kui teistes kohtades peeti tänavapidusid Venezuela presidendi Nicolas Maduro vangistamise tähistamiseks.

Emotsioonid keesid laupäeval Valge Maja juures üle, kui Trumpi välispoliitika toetaja sattus vastamisi tema vastastega.

Kui üks pool nimetas Trumpi vabastajaks ja kiitis tema jõulist joont, siis teised rõhutasid, et vägivald ei ole lahendus ning USA ei tohiks maailmas konflikte jõuga lahendada.

"Ma olen dominikaanlane ja Dominikaani Vabariigis on palju venezuelalasi," ütles meeleavaldaja Matteo. "On kurb näha, et paljud neist on olnud sunnitud põgenema. Kodumaale nad Venezuela olukorra tõttu naasta ei saa. Paljud lahkusid Maduro diktaatuuri ja poliitikate tõttu, mis neid välja surusid. Alguses tundusid tema poliitikad paljutõotavad, nagu sageli juhtub sotsialistlike valitsustega, kuid pikemas perspektiivis kahjustasid need lõpuks rahvast."

Meeleavaldaja Toni rõhutas aga, et rünnak oli ebaseaduslik. "Olenemata probleemidest, millega Venezuela silmitsi seisab, usun, et venezuelalased peaksid ise oma probleemid lahendama, mitte Ameerika Ühendriigid."

Sarnaseid pingeid oli näha üle terve Ameerika. Mitmel pool riigis toimusid protestid Trumpi välispoliitika vastu, kus väljendati muret USA rolli ja meetodite pärast rahvusvahelisel areenil.

"Isiklikult ei ole ma Maduro poliitikasse süvitsi vaadanud, kuid usun siiski, et teise riigi suveräänsust rikutakse, kui seda rünnatakse ja juht ära võetakse," sõnas meeleavaldaja Malcolm.

Hoopis teistsugune meeleolu valitses Floridas, Miami külje all, kus asub riigi suurim Venezuela kogukond. Mängiti muusikat, tantsiti ja tähistati Maduro vangistamist.

"See on muidugi tunnete segu. On hirmu. On elevust. Oleme seda nii palju aastaid oodanud. Venezuelas pidi midagi juhtuma. Me kõik vajame vabadust," sõnas Alejandra.

"Ma ei oskagi sõnadesse panna, kui õnnelik ma olen, sest ma ei tea ühtegi teist valitsust – ainult neid. Oleme nii palju aastaid kannatanud. Olen olnud oma perest eemal kuus aastat ja ei jõua ära oodata, millal saan neid kallistada," rääkis Alexa.

Paljud Venezuela päritolu ameeriklased näevad USA sekkumises lootust muutustele kodumaal.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:50

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

22:37

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

22:20

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid Õiglase ülemineku fondi aastast

22:02

ETV spordisaade, 4. jaanuar

21:51

EL-i riigid kutsusid kõiki Venezuela osapooli üles vaoshoitusele

21:39

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:32

Viipekeelsed uudised

21:23

Talvine ilm meelitas inimesed Tartu Lumeparki

21:19

Ilm püsib talvisena ka uuel nädalal

21:14

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

13:56

Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

06:55

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

20:50

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

14:22

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

13:03

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

03.01

Vseviov: Maduro oli türann, kes oli võimul ebalegitiimselt

16:10

Soome võimud vahistasid Fitburgi meeskonnaliikme Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:37

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

22:02

ETV spordisaade, 4. jaanuar

21:14

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

20:45

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

loe: kultuur

17:07

Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

14:21

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

12:34

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

loe: eeter

14:21

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

13:13

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

17:45

Teadusraha jagamise süsteemi plaanitakse reformida

17:45

Riias eemaldatakse gaasiplahvatuses kannatada saanud elumaja rususid

10:00

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

07:15

Nicolas Maduro viidi New Yorki

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

03.01

Läinud aasta oli õhutemperatuuri poolest üks viimaste aastate kõrgemaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo