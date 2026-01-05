X!

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

Donald Trump presidendi lennuki Air Force One’i pardal ajakirjanike ees
Donald Trump presidendi lennuki Air Force One’i pardal ajakirjanike ees Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Venezuelas juhivad asju Ühendriigid ning hoiatas veidi varem, et kui Venezuela ajutine juht Delcy Rodriguez ei tee ameeriklastega koostööd, siis võib teda tabada Nicolas Maduro saatus.

"Me suhtleme inimestega, kes on äsja ametisse vannutatud. Ärge küsige minult, kes juhib, sest ma annan teile vastuse ja see saab olema väga vastuoluline," ütles Trump. Ajakirjanikud uurisid seejärel, mida Trump oma kommentaariga täpsemalt mõtles. 

"See tähendab, et meie juhime asju," vastas Trump. 

Veidi varem vestles Trump telefoni teel väljaandega The Atlantic ning saatis Rodriguezele karmi hoiatuse. Trump ütles, et Rodriguez maksab väga kõrget hinda, kui ta ei tee USA-ga koostööd. 

"Kui ta ei tee seda, mis on õige, siis maksab ta väga suurt hinda, tõenäoliselt suuremat kui Maduro. Teate, sealne ülesehitus ja režiimivahetus, nimetage seda kuidas tahes, on parem kui see, mis praegu on. Hullemaks enam minna ei saa," teatas Trump. 

Rodriguez paistiski pühapäeval võtvat USA suhtes varasemast leebema hoiaku ning rääkis rahust ja dialoogi pidamisest.  "Kutsume USA valitsust üles tegema koostööd koostöökava kallal, mis on suunatud ühisele arengule," teatas Rodriguez.

Trump kordas veel, et USA vajab Gröönimaad. "Me vajame Gröönimaad, absoluutselt," rääkis Trump. Tema sõnul on Taanile kuuluv saar ümbritsetud Venemaa ja Hiina laevadega.

Trump ütles veel, et Venezuela ei pruugi olla viimane riik, mida võib tabada USA sekkumine. Ta kommenteeris teemat ajakirjanikele Air Force One'i pardal ning hoiatas, et USA võib pöörata pilgu ka Colombia poole. 

"Operatsioon Colombia kõlab minu meelest hästi. Gustavo Petro, Colombia president, on haige mees, kellele meeldib kokaiini valmistada ja seda USA-le müüa. Ta ei tee seda enam kaua," teatas Trump. 

Trump on varem prognoosinud ka Kuuba kommunistliku režiimi langemist. Venezuela režiimi endine juht Maduro astub esmaspäeval aga New Yorgis kohtu ette ja talle tehakse teatavaks tema vastu esitatud süüdistused.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, WSJ

