Parempoolsete uueks kommunikatsioonijuhiks saab Ekvard Joakit

"Vahel tasub vaadata, kas ka mujal on elu. Ja inimene vajab uusi väljakutseid," ütles Joakit ERR-ile.

Parempoolsed hakkasid endale uut kommunikatsioonijuhti novembris otsima, kui senine kommunikatsioonijuht Kristjan Jõevere teatas, et soovib luua oma kommunikatsioonibüroo. Praeguseks on see loodud ja Joakit asub Parempoolsete kommunikatsiooni juhtima 14. jaanuarist.

Ekvard Joakit töötas seni Õhtulehes, aga on varem töötanud ka Eesti Ekspressis.

Ka parlamendierakond Eesti 200 on asunud endale kommunikatsioonijuhti otsima. Töökuulutuses öeldakse, et otsitakse inimest, kelle ambitsioon ei lõpe pressiteatega.

"Me otsime inimest, kes suudab tegutseda vabalt ja juhtida sõnumeid nii, et need muudavad ühiskonna arutelu. Sinu roll ei ole "hoida olemasolevat", vaid luua uus narratiiv — visioon liberaalsest, avatud ja enesekindlast Eestist," selgitatakse kuulutuses töö sisu.

Eesti 200 meediajuht on Artur Aukon, kes selgitas, et tema jätkab selles ametis ning kommunikatsioonijuht tuleb lisaks.