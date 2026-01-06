X!

Talvel saavad Tallinna kodutud ööbida kahes öömajas

Foto: Katrin Tarand
Tallinna kahes kodutute öömajas saab igal õhtul peavarju umbes 50 inimest. Viimaste päevade külm ilm pole kuigivõrd kasvatanud öömajaliste arvu. Kui aga rahvast peaks juurde tulema, siis jagub ka neile kohti.

Suur-Sõjamäel on ühe katuse all nii öömaja kui ka päevakeskus. See tähendab, et külmaga pole vaja õue minna ning saab lugeda lehte ja vaadata telekat. Õhtul kell 19.00 avatakse öömaja uksed, kus on 50 kohta. Mõnes toas on magamiseks madratsid, mõnes toas on narid.

"Nad saavad täis voodikomplekti. Padja, padjapüüri, linad, tekikoti, teki, rätiku ja pesuvahendid. Hädapärast on öömajas ka võimalus, et kui keegi tuleb hilja, on tal võimalus pakisuppi saada," lausus sotsiaaltöö assistent Raul Kukk.

Suur-Sõjamäe öömajas on tuba ka naistele, kus ööbib umbes seitse naist. Põhjuseid, miks siin ööbijatel oma kodu ei ole, on mitmeid. Tihti on üheks põhjuseks alkohol.

Viktor, kes intervjuud andes oma nägu näidata ei soovinud, ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ööbib keskuses, sest tal pole tööd ja sissetulekut.

"Sattusin siia, sest tööd ei olnud, ei makstud ja tuli siia tulla kuni esimese võimaluseni tööd saada," sõnas Viktor.

Tallinna kodutute öömaja ei majuta kaugeltki vaid Tallinnas koduta jäänud inimesi. Siia jõuavad ka inimesed teistest riikidest, kes mingil põhjusel on lageda taeva alla jäänud.

"On ka olnud Kameruni kodanikke, süürlasi, Liibanonist inimesi. Tõesti väga erinevatest riikides. Soomlasi muidugi ka," ütles Tallinna sotsiaaltöö keskuse juhataja Kille Altermann.

Tallinnas on praegu umbes 30 tänavakodutut. Need on koduta inimesed, kes öömajja ei tule ja ööbivad trepikodades, kuurides, garaažides. Alterman ütles, et vajadusel mahuvad kõik hädalised külma ilmaga öömajja.

"Meil on olemas siis madratsid, et kui peaks tõesti et siia tuleb sisse üle 50-e inimese siis meil see võimekus on siis selline 65 inimest siia majja majutada. Kasvõi näiteks siia päevakeskuse ruumidesse madratsid maha panna ja inimesed ära mahutada," sõnas Alterman.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

