Auvere elektrijaam võib kaks nädalat turult maas olla

Nord Pooli elektribörs avaldas kolmapäeval teate, et Auvere 270 megavatti võimsusega põlevkivielektrijaam on 14. jaanuarini turult maas rikke tõttu katla teisestes süsteemides.

Eesti Energia sõnul pole veel täpselt teada, mis juhtus. "Esialgse hinnangu järgi on Auvere elektrijaama rikke põhjus soojusvahetis. Jaam pannakse neljapäeval seisma, et katel jahutada ning viia läbi täpsem kontroll," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo.

"Selle tulemusel selgub, milles rike täpselt seisneb ja kui pikaks kujuneb remondi aeg. Esialgse teadmise järgi võib remondile kuluda kaks nädalat," lisas Pajo.

Eesti Energia hinnangul Auvere rike elektri hinda Nord Pooli börsil oluliselt mõjutama ei peaks.

"Praeguste elektrihindade juures teevad hinda kallimad fossiilkütustel töötavad jaamad, mistõttu Auvere elektrijaama remondil on elektrihinnale tagasihoidlik mõju," rääkis Pajo.

"Samuti ei ole selle võimsus piirkonna tootmis- ja tarbimismahtu arvestades nii suur. Enefit Poweril on piisavalt juhitavat tootmisvõimsust, et katta Auverest ajutiselt tekkiv lünk ning koos Eesti Energia elektriäriettevõttega Enefit ligi 1,5 gigavatti sagedusturgudele kvalifitseeritud varasid," lisas Pajo.

Auvere elektrijaam on Eesti Energia kontserni kuuluv põlevkivielektrikjaam, mis anti energiafirmale üle 2018. aasta keskpaigas. Jaama projekteeritud töökindlus on 92 porotsenti.