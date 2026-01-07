Delfi: Siim Pohlak müüs maha TRE raadio ja lahkub valdkonnast

Siim Pohlakule kuuluvad raadiolubadega ettevõtted Põhja-Eesti Raadio OÜ ja Kesk-Eesti Raadio OÜ vahetasid omanikku ning programmi edastamine jätkub teise nime all, kirjutas Delfi.

Raadiojaamade senine omanik, riigikogu liige (EKRE) Siim Pohlak selgitas, et Eesti majanduse üldine olukord on viimastel aastatel soodustanud meediaturu koondumist suurematesse gruppidesse.

"Keerulises majanduskeskkonnas on eelisseisus need, kellel on pakkuda mitmekesist ja laiahaardelist reklaamikanalite valikut," ütles Pohlak Delfile.

Ettevõtete uueks omanikuks saanud NUVOLA Media OÜ omab ka välimeediaettevõtet Digiposter OÜ. Pohlaku sõnul on Digipostri näol tegemist tugeva positsiooniga ettevõttega, kelle portfelli kuuluvad välimeedia LED-ekraanid, erinevate jaekettide siseekraanid ning paljude kaupluste ja kaubanduskeskuste siseraadiod.

Pohlaku sõnul paneb ta tehinguga ka punkti ligi 15 aastat kestnud tegevusele raadioäris.

TRE raadio populaarsemaks saateks on Martin ja Mart Helme "Räägime asjast".