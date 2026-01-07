X!

Siim Pohlak müüs maha TRE raadio ja lahkub valdkonnast

Siim Pohlak
Siim Pohlak
Siim Pohlakule kuuluvad raadiolubadega ettevõtted Põhja-Eesti Raadio OÜ ja Kesk-Eesti Raadio OÜ vahetasid omanikku ning programmi edastamine jätkub teise nime all.

Raadiojaamade senine omanik, riigikogu liige Siim Pohlak (EKRE) selgitas, et Eesti majanduse üldine olukord on viimastel aastatel soodustanud meediaturu koondumist suurematesse gruppidesse.

"Aeg on teha teadlik valik ja panna üks suur peatükk elus korrektselt kinni.
Minu enam kui 15 aastat kestnud teekond raadiomaailmas saab lähiajal punkti. Otsus ei sündinud kergelt, kuid on läbimõeldud ja vajalik. Tänane, suurte meediamajade poolt domineeritud meediamaastik ning majanduskeskkond eeldavad väga suuri ressursse ja täielikku fookust, kõike korraga hästi teha ei ole võimalik. Just seetõttu olen otsustanud müüa oma raadiofirmad ning edaspidi keskendun veelgi selgemalt poliitilisele tegevusele, riigikogu ja EKRE töödele," lausus Pohlak oma sotsiaalmeedia postituses.

Pohlak aga kinnitas, et raadiosaade "Räägime asjast" ei lõppe ning saade kolib veebiformaati ning tõenäoliselt jätkub ka mõnes kohalikus kanalis.

"Põhjustest ka: ühtegi ettevõtet ei ole võimalik lõputult üleval hoida, kui see enam ots-otsaga kokku ei tule. Viimased majanduskriisi aastad olid karm võitlus suurte meediamajade kõrval, kuid kõigele vaatamata tegutsesime edasi. Müügi juures on oluline ka see, et kõik minu ettevõtetega seotud kohustused ja maksuasjad saavad korrektselt lõpetatud," ütles Pohlak.

Delfi andmetel on ettevõtete uueks omanikuks saanud NUVOLA Media OÜ, kes omab ka välimeediaettevõtet Digiposter OÜ. Pohlaku sõnul on Digipostri näol tegemist tugeva positsiooniga ettevõttega, kelle portfelli kuuluvad välimeedia LED-ekraanid, erinevate jaekettide siseekraanid ning paljude kaupluste ja kaubanduskeskuste siseraadiod.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Delfi

