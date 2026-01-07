Setod pidasid talsipühasid

"Talsipühadeks hõbevee tegemiseks panin vette selliseid ehteid, mida ma palju kannan. Need on mul kaasa Evar Riitsaare tehtud kõik, et see on siis selline suur krõll," ütles kirjanik Kauksi Ülle.

Vana kombe kohaselt, mida Setomaa peredes senini siin-seal elus hoitakse, pestakse talsipüha hommikul enne kirikusse minemist hõbeveega silmi. Selleks panid naised juba eelmisel õhtul oma ehted vette.

"See on väga vana komme ja seda minuealised naised mäletavad, kuidas nende vanaemad seda tegid," sõnas Kauksi Ülle. "Osa teeb seda siiani edasi, et mida nad lapsena on näinud ja osad on näinud, kuidas see vana komme tuleb tagasi. Et silmad saaks selgeks, siis pestakse selle püha veega. Noo, kolm korda silmi pesta on täiesti paras."

Ja siis minnakse kirikusse. Tänagi hommikul toimusid üle Setomaa kirikutes jumalateenistused.

"Esimene asi on kirikusse minek, peab ikka natuke varem üles tulema ja ettevalmistusi tegema. Me ikka kodus oma abikaasaga tähistame, et kui lapsed on ka. Aga täna on nagu tööpäev ja kõik on tööl ja ega ei saagi nagu väga pühitseda," rääkis Savi talu peremees Mart Uibokand.

"Ikka soovitakse häid pühi ja poes me ka poemüüjaga õnnitlesime üksteist kohe südamest pühade puhul. Talsipühad on Setomaal väga tähtsad ja nad on just seto kohalike elanike kesksed. Käiakse kirikus, pannakse küünlaid põlema, kuuske ei viida enne pühade saabumist välja," sõnas Kauksi Ülle.