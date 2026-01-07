X!

Setod pidasid talsipühasid

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Setomaal tähistatakse täna vana kalendri järgi jõulude esimest püha ehk talsipüha. Kuigi uue aja elukorraldus on talsipüha tagaplaanile tõrjunud, hoitakse seto peredes au sees ka vanu kombeid.

"Talsipühadeks hõbevee tegemiseks panin vette selliseid ehteid, mida ma palju kannan. Need on mul kaasa Evar Riitsaare tehtud kõik, et see on siis selline suur krõll," ütles kirjanik Kauksi Ülle.

Vana kombe kohaselt, mida Setomaa peredes senini siin-seal elus hoitakse, pestakse talsipüha hommikul enne kirikusse minemist hõbeveega silmi. Selleks panid naised juba eelmisel õhtul oma ehted vette.

"See on väga vana komme ja seda minuealised naised mäletavad, kuidas nende vanaemad seda tegid," sõnas Kauksi Ülle. "Osa teeb seda siiani edasi, et mida nad lapsena on näinud ja osad on näinud, kuidas see vana komme tuleb tagasi. Et silmad saaks selgeks, siis pestakse selle püha veega. Noo, kolm korda silmi pesta on täiesti paras."

Ja siis minnakse kirikusse. Tänagi hommikul toimusid üle Setomaa kirikutes jumalateenistused.

"Esimene asi on kirikusse minek, peab ikka natuke varem üles tulema ja ettevalmistusi tegema. Me ikka kodus oma abikaasaga tähistame, et kui lapsed on ka. Aga täna on nagu tööpäev ja kõik on tööl ja ega ei saagi nagu väga pühitseda," rääkis Savi talu peremees Mart Uibokand.

"Ikka soovitakse häid pühi ja poes me ka poemüüjaga õnnitlesime üksteist kohe südamest pühade puhul. Talsipühad on Setomaal väga tähtsad ja nad on just seto kohalike elanike kesksed. Käiakse kirikus, pannakse küünlaid põlema, kuuske ei viida enne pühade saabumist välja," sõnas Kauksi Ülle.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

21:37

Setod pidasid talsipühasid

21:33

Vaher: kõigepealt vaatame üle, mida riigikontroll RKIK-ile ette heitis

21:26

Kalurid küsisid riigilt taas luba hävitada rohkem kormorane

21:16

Ida-Virumaa õpetajate palgatoetus võib hilineda

21:11

Raik: Euroopa võiks võtta tugevama hoiaku suhetes USA-ga

21:10

Neljapäeval on ilm päikseline

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:56

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

08:55

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

19:47

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

12:25

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

13:42

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

10:20

Tallinn Kaubamaja ostab Škoda edasimüüjad Rohe Auto ja SKO Motorsi

12:17

Iraani meeleavaldused paisuvad aina suuremaks

ilmateade

loe: sport

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

20:49

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

loe: kultuur

20:51

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

18:36

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

18:25

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

18:13

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

loe: eeter

20:51

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

15:02

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (07.01.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

14:30

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

14:20

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

12:20

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

10:55

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

10:50

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo