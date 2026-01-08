USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

Minnesota osariigis asuvas Minneapolise linnas lasi USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) ametnik maha 37-aastase naise, föderaalvõimudel ja kohalikel võimudel on surmaga lõppenud tulistamise põhjustest erinev versioon.

Sotsiaalmeedias levib tulistamisest hulgaliselt erinevate nurkade alt filmitud videomaterjali. Surmaga lõppenud tulistamine põhjustas terava vaidluse föderaalvõimude ja Minnesota osariigi võimude vahel.

USA sisejulgeolekuministeerium leiab, et üks ICE-i haarangute vastane protestija üritas esmalt autoga ametnike teed blokeerida ning seejärel lahkudes tabada sõidukiga üht ametnikku. Ministeeriumi sõnul avas ametnik tule enda ja ümbritsevate inimeste kaitseks. Vabariiklasest sisejulgeolekuminister Kristi Noem nimetas naise tegevust riigisiseseks terrorismiks ning lubas, et ICE jätkab reidide läbiviimist.

Minneapolise demokraadist linnapea Jacob Frey kinnitas, et on salvestisi näinud ning sisejulgeolekuministeeriumi kirjeldus juhtunust ei vasta tõele. Tema sõnul üritas naine sündmuskohalt lihtsalt lahkuda ning ametniku elu ei olnud ohus

"See oli agent, kes kasutas hoolimatult oma võimu, mille tulemusel inimene suri," ütles Frey.

Minneapolises on juba toimunud mitmeid meeleavaldusi ning võimud kardavad tulistamise järel olukorra eskaleerumist. Minnesota osariigi demokraadist kuberner Tim Walz kutsus protestijaid üles jääma rahumeelseks. Varem kordas ta Frey sõnumit.

"Ma olen seda videolõiku näinud. Ära usu seda propagandamasinat," teatas Walz.

Ka teised demokraadid üle kogu riigi süüdistavad immigratsiooniametnikku naise külmaverelises tulistamises. Vabariiklased astusid aga välja hoopis ametniku kaitseks.

USA föderaalvõimud süüdistavad veel Minnesota osariigis elavat somaali kogukonda ulatuslikus petuskeemis. Minnesota petuskeemis on süüdi mõistetud juba ligi 60 inimest. Ajaleht The Wall Street Journal teatas nädala alguses, et ICE kavatseb saata saata Minneapolisse ja selle ümbrusesse üle kahe tuhande töötaja. Skandaali tõttu teatas Walz esmaspäeval, et loobub uuesti kuberneriks kandideerimisest.