USA plaanib varustada ICE-i agendid elektrilööke andvate kinnastega

USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) töötajad võivad peagi saada oma tööülesannete täitmiseks elektrišokikindad.

USA sisejulgeolekuministeeriumi esmaspäeval avaldatud teate kohaselt plaanib ICE kulutada kuni 20 miljonit dollarit seadmete Generated Low Output Voltage Emitter (GLOVE) ostmiseks.

Kindad võivad anda kuni 380-voldise elektrilöögi, mis on umbes kolm korda tugevam kui USA tavalise pistikupesa pinge.

Inimõigusorganisatsioonid on kinnaste kasutuselevõtu pärast mures.

ICE-i taktika on juba sattunud teravdatud tähelepanu alla, kuna ametnikud on põhjustanud mitu surmaga lõppenud tulistamist.

"ICE hindab pidevalt välitöötajate vajadusi, et tagada neile vajalikud vahendid ja varustus kuritegelike illegaalsete immigrantide turvaliseks kinnipidamiseks ja riigist väljasaatmiseks," teatas sisejulgeolekuministeeriumi BBC-le tehtud avalduses.

Kindaid tootev ettevõte Compliant Technologies LLC märkis, et ei saa müüki kommenteerida.

Sisejulgeolekuministeeriumi teatel võidakse hankeleping avaldada juba reedel.

GLOVE-seadmed aktiveeritakse nupuvajutusega ja need edastada kuni 30 impulssi sekundis. Compliant Technologies märgib oma veebisaidil, et kindad ei tekita vigastusi ja on kasutusel paljudes asutustes.

Ettevõtte veebisaidil olev kasutusjuhend soovitab vältida kinnaste kasutamist eakatel, väikelastel, rasedatel ja raske puudega inimestel. Samuti soovitatakse, et kinnaste kasutamise ajal oleks kohal teinegi ametnik, kes aitaks isikut ohjeldada.

Kindad annavad terava löögi ja sunnivad isikut valu abil alluma, selgitas Tennessee osariigis asuva Hawkinsi maakonna vangla ülem leitnant Butch Gallion.

"Me võime neid kasutada, aga ei pruugi. See sõltub isiku käitumisest. Sisselülitamise nupule vajutades süttib tuli. Vangid mõistavad selle tule tähendust ja sageli piisab allumiseks ainuüksi selle nägemisest," rääkis ta.

Elektrilöögi andmiseks peab kinnas puutuma vastu nahka. See võimaldab ametnikul hoida kinni isiku riietest ja vajadusel suruda paljale nahale – tavaliselt randmele või küünarnukile –, kui isik hakkab vastu hakkama.

Gallion rääkis, et kui isik muutub agressiivseks, saab käe suruda paljastatud nahale. "Minu jaoks tagab see kohese kuuletumise," ütles ta.

Mõned õiguskaitseasutused juba kasutavad neid kindaid, kuid arvatakse, et ICE-i kavandatav ost on Compliant Technologies'i senistest tehingutest suurim.

Kodanikuõiguste organisatsioonide sõnul võivad agendid kindaid kuritarvitada.

"ICE on viimase aasta jooksul riigile näidanud, et on valmis seadust eirama ja liiga kergekäeliselt jõudu kasutama, millel on laastavad ja kohati surmavad tagajärjed nii kodanikele kui ka mittekodanikele," ütles kodanikuvabaduste liidu politseitegevuse asejuht Jenn Rolnick Borchetta.

Föderaalseid immigratsiooniagente on kritiseeritud operatsioonide käigus toimunud surmaga lõppenud juhtumite tõttu.

Hiljutiste vahejuhtumite hulka kuuluvad Mehhiko kodaniku Lorenzo Salgado Araujo surmaga lõppenud tulistamine Texases ning Colombia kodaniku Johan Sebastián Durán Guerrero tapmine Maine'i osariigis.

Samuti on ICE-ile avaldatud survet president Donald Trumpi väljasaatmispoliitika elluviimiseks, mis hõlmab igapäevaste vahistamisnormide täitmist.

"Nüüd võidakse agendid varustada seadmega, mis võimaldab väikesele nupule vajutades kätega elektrišokki anda, kusjuures pealtnägijatele võib see jääda märkamatuks," lisas Borchetta. "Varjatud võimaluse andmine tugeva valu tekitamiseks toob kaasa vaid suurema ohu avalikkusele ja vähendab vastutust."