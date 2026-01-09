X!

USA föderaalagendid tulistasid Portlandis kaht inimest

Välismaa
USA föderaalagendid tulistasid Portlandis kaht inimest
USA föderaalagendid tulistasid Portlandis kaht inimest Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Oregoni osariigis asuva Portlandi linna politsei teatas, et USA tolli- ja piirivalveameti (CBP) töötajad tulistasid kaht inimest. Haavata saanud inimesed viidi haiglasse, nende seisund pole veel teada.

USA sisejulgeolekuministeerium kinnitas, et tulistamises osalesid piirivalveametnikud. Ministeerium teatas, et ametnikud jälitasid autot, mille juht ja kaasreisija olid seotud Venezuela jõuguga. 

Portlandi politseiülem Bob Day ütles, et juhtumi uurimist juhib föderaalne juurdlusbüroo (FBI). Portlandi linnapea mõistis tulistamise hukka. 

Viimane tulistamine toimus päev pärast seda, kui Minneapolise linnas lasi USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) ametnik maha 37-aastase naise Renee Goodi. Juhtum pälvis üleriigilist tähelepanu ning lõi taas riigi kahte leeri. 

Demokraadid mõistsid juhtunu hukka, süüdistavad föderaalvõime võimu kuritarvitamises ja naise külmaverelises tulistamises. Vabariiklased leiavad, et naise maha lasknud föderaalametnik tegutses enesekaitseks. Asepresident JD Vance ütles, et maha lastud naine kuulus ICE-i vastu tegutsevasse vasakpoolsesse võrgustikku.

Vabariiklasest sisejulgeolekuminister Kristi Noem nimetas naise tegevust riigisiseseks terrorismiks ning lubas, et ICE jätkab reidide läbiviimist

Neljapäeval teatas naise surma uurinud Minnesota osariigi asutus, et FBI jättis nad uurimisest kõrvale ning võttis asja ainuisikuliselt enda peale. Minnesota kuberner Tim Walz avaldas seetõttu kahtlust, kas föderaalne uurimine jõuab õiglase tulemuseni. 

Pärast naise hukkumist puhkesid Minneapolises meeleavaldused, inimesed nõudsid ICE-i agentide lahkumist linnast. Sarnased protestid puhkesid ka teistes suuremates demokraatide poolt juhitud linnades. 

Minnesota osariigi suurimas linnas Minneapolises toimusid ka kokkupõrked meeleavaldajate ja korrakaitsjate vahel.

"Minnesota on tuntud oma helduse ja lahkuse poolest. See on olnud koht välismaalastele ja pagulastele, isegi kui ilm on siin kohutav. Me lahendame probleeme ise, ilma föderaalvalitsuse sekkumiseta," ütles 51-aastane protestija Julie Stoll

Minnesota vabariiklased süüdistavad samas viimastes rahutustes osariigi demokraatidest juhtkonda. 

"Kuberner Walz ja linnapea (Minneapolise) Frey on ICE-i peale rohkem pahased, kui ebaseaduslike kurjategijate peale, kellel on lubatud meie tänavaid üle ujutada," ütles osariigi esindajatekoja vabariiklasest liige Michelle Fischbach

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et olukord linnas on nüüd pingeline ning kõik Minneapolise koolid on nädala lõpuni suletud. Leht toob välja, et Minneapolise linnas on ka varem toimunud suured rahutused. 

Good hukkus vaid 1,6 km kaugusel paigast, kus 2020. aastal tapeti politsei poolt George Floyd. Floydi tapmisega vallandusid rassismivastased meeleavaldused Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas. 

Minneapolise kohalik elanik Julie Young avaldas protestijatele toetust ning seisis föderaalhoone ees sildiga, millel oli kirjas: "Me kaitseme oma naabreid ja nende lapsi." 

"Linnas on palju kurbust, aga ka otsusekindlust. Oleme kogukonnana läbi elanud tõeliselt raskeid aegu. Oleme hämmastavalt vastupidavad ja vastutulelikud. Mul on suur usk, et suudame tuua muutusi, mis peavad siin toimuma," ütles Young. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, WSJ

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:43

Kudumismeister Tiina Meeri: käsitöö ei kao kuhugi

09:41

Heili Püümann: looduskaitselised piirangud "mugavuslahendusena"

09:30

Otse kell 10: eksperdid selgitavad riigikogus sotsiaalmeedia mõju lastele

09:27

Novembri välisturistide arv kasvas, kuid jääb 2019. aastale siiski alla Uuendatud

09:20

Raadiouudised (09.01.2026 09:00:00)

09:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Otepää MK-etapi avapäeval?

09:06

TÄNA OTSE | Otepää MK-etapp algab naiste ühisstardist sõiduga

08:59

Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodis elektrita üle 500 000 inimese Uuendatud

08:43

USA föderaalagendid tulistasid Portlandis kaht inimest

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.01

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

08.01

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

08.01

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

08.01

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE agendi kuuli läbi Uuendatud

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Macron: USA pöörab liitlastele selja

08.01

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

ilmateade

loe: sport

09:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Otepää MK-etapi avapäeval?

09:06

TÄNA OTSE | Otepää MK-etapp algab naiste ühisstardist sõiduga

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

loe: kultuur

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima Facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

loe: eeter

09:43

Kudumismeister Tiina Meeri: käsitöö ei kao kuhugi

08.01

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

08.01

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

08.01

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

Raadiouudised

08.01

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

08.01

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

08.01

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

08.01

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

08.01

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

08.01

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

08.01

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

08.01

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

08.01

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

08.01

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo