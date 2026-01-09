USA föderaalagendid tulistasid Portlandis kaht inimest

Oregoni osariigis asuva Portlandi linna politsei teatas, et USA tolli- ja piirivalveameti (CBP) töötajad tulistasid kaht inimest. Haavata saanud inimesed viidi haiglasse, nende seisund pole veel teada.

USA sisejulgeolekuministeerium kinnitas, et tulistamises osalesid piirivalveametnikud. Ministeerium teatas, et ametnikud jälitasid autot, mille juht ja kaasreisija olid seotud Venezuela jõuguga.

Portlandi politseiülem Bob Day ütles, et juhtumi uurimist juhib föderaalne juurdlusbüroo (FBI). Portlandi linnapea mõistis tulistamise hukka.

Viimane tulistamine toimus päev pärast seda, kui Minneapolise linnas lasi USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) ametnik maha 37-aastase naise Renee Goodi. Juhtum pälvis üleriigilist tähelepanu ning lõi taas riigi kahte leeri.

Demokraadid mõistsid juhtunu hukka, süüdistavad föderaalvõime võimu kuritarvitamises ja naise külmaverelises tulistamises. Vabariiklased leiavad, et naise maha lasknud föderaalametnik tegutses enesekaitseks. Asepresident JD Vance ütles, et maha lastud naine kuulus ICE-i vastu tegutsevasse vasakpoolsesse võrgustikku.

Vabariiklasest sisejulgeolekuminister Kristi Noem nimetas naise tegevust riigisiseseks terrorismiks ning lubas, et ICE jätkab reidide läbiviimist

Neljapäeval teatas naise surma uurinud Minnesota osariigi asutus, et FBI jättis nad uurimisest kõrvale ning võttis asja ainuisikuliselt enda peale. Minnesota kuberner Tim Walz avaldas seetõttu kahtlust, kas föderaalne uurimine jõuab õiglase tulemuseni.

Pärast naise hukkumist puhkesid Minneapolises meeleavaldused, inimesed nõudsid ICE-i agentide lahkumist linnast. Sarnased protestid puhkesid ka teistes suuremates demokraatide poolt juhitud linnades.

Minnesota osariigi suurimas linnas Minneapolises toimusid ka kokkupõrked meeleavaldajate ja korrakaitsjate vahel.

"Minnesota on tuntud oma helduse ja lahkuse poolest. See on olnud koht välismaalastele ja pagulastele, isegi kui ilm on siin kohutav. Me lahendame probleeme ise, ilma föderaalvalitsuse sekkumiseta," ütles 51-aastane protestija Julie Stoll

Minnesota vabariiklased süüdistavad samas viimastes rahutustes osariigi demokraatidest juhtkonda.

"Kuberner Walz ja linnapea (Minneapolise) Frey on ICE-i peale rohkem pahased, kui ebaseaduslike kurjategijate peale, kellel on lubatud meie tänavaid üle ujutada," ütles osariigi esindajatekoja vabariiklasest liige Michelle Fischbach

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et olukord linnas on nüüd pingeline ning kõik Minneapolise koolid on nädala lõpuni suletud. Leht toob välja, et Minneapolise linnas on ka varem toimunud suured rahutused.

Good hukkus vaid 1,6 km kaugusel paigast, kus 2020. aastal tapeti politsei poolt George Floyd. Floydi tapmisega vallandusid rassismivastased meeleavaldused Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas.

Minneapolise kohalik elanik Julie Young avaldas protestijatele toetust ning seisis föderaalhoone ees sildiga, millel oli kirjas: "Me kaitseme oma naabreid ja nende lapsi."

"Linnas on palju kurbust, aga ka otsusekindlust. Oleme kogukonnana läbi elanud tõeliselt raskeid aegu. Oleme hämmastavalt vastupidavad ja vastutulelikud. Mul on suur usk, et suudame tuua muutusi, mis peavad siin toimuma," ütles Young.