Otse kell 10: eksperdid selgitavad riigikogus sotsiaalmeedia mõju lastele

Riigikogus toimub reedel sotsiaalmeedia kahjulike mõjude leevendamise toetusrühma eestvedamisel seminar "Sotsiaalmeedia mõju lastele". Kell 10 algavaid arutelusid, kus teiste seas esinevad Jaan Aru, Gerd Kanter, Kätlin Konstabel ja Eneli Kindsiko, saab jälgida otseülekandes ERR-i portaalis.

Seminaril arutavad Eesti tippteadlased ja -eksperdid, kuidas mõjutab sotsiaalmeedia just lapsi ning millega tuleks arvestada, kui rääkida võimalikest piirangutest laste sotsiaalmeedia kasutamisel.

"Samuti täitub täna täpselt kuu aega sellest, kui Austraalia kehtestas lastele sotsiaalmeedia keelu – uurime otselülitusega siis ka Austraalia Eesti saatkonna asejuhilt, kuidas on see kuu aega sealses ühiskonnas läinud," lisas toetusrühma esimees, sotsiaaldemokraat Madis Kallas.

Seminari ajakava

10.05 – "Üks kuu sotsiaalmeedia keeldu Austraalias", Kristjan Kuurme, Austraalia Eesti saatkonna asejuht

10.20 –  "Mida me peame laste ajust ja sotsiaalmeediast teadma?" Jaan Aru, ajuteadlane

10.35 – "Laste sotsiaalmeedia kasutuse seosed õppimise ja heaoluga", Grete Arro, psühholoog

10.50–11.30 paneeldiskussioon "Mida Eesti lapsed sotsiaalmeedias näevad ja kas sellele on alternatiive?" Osalejad: Andero Sepp (PPA veebipolitseitöö koordinaator), Kerli Valner (lastekaitseliit), Gerd Kanter (olümpiavõitja ja Eesti Olümpiakomitee asepresident), Anna-Liisa Pärnalaas (justiits- ja digiministeerium), Karl Erik Kirss (Eesti Õpilasesinduste Liit).

12 – "Laste õigustest digimaailmas", Andres Aru, õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja

12.10 – "Digimaailm kui korrakaitse ja julgeoleku küsimus", Ringo Ringvee, sisekaitseakadeemia teadur

12.20 – "Miks digisõltuvust ei saa ravida?" Kätlin Konstabel, psühholoog

12.30 – "Sotsiaalmeedia mõjudest tööturu käitumise vaatenurgast" Eneli Kindsiko, Arenguseire keskuse ekspert

12.40 – "Alternatiivid sotsiaalmeedia keelule: tegevusplaan", Andra Siibak, meediauuringute professor

12.50–13.20 – paneeldiskussioon: "Soovitused poliitikakujundajatele". Osalejad: Andres Aru (õiguskantsleri kantselei), Ringo Ringvee (sisekaitseakadeemia), Kätlin Konstabel (Eesti Psühholoogide Liit), Eneli Kindsiko (Arenguseire keskus), Andra Siibak (Tartu Ülikool).

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

