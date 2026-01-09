Otse kell 10: eksperdid selgitavad riigikogus sotsiaalmeedia mõju lastele

Seminaril arutavad Eesti tippteadlased ja -eksperdid, kuidas mõjutab sotsiaalmeedia just lapsi ning millega tuleks arvestada, kui rääkida võimalikest piirangutest laste sotsiaalmeedia kasutamisel.

"Samuti täitub täna täpselt kuu aega sellest, kui Austraalia kehtestas lastele sotsiaalmeedia keelu – uurime otselülitusega siis ka Austraalia Eesti saatkonna asejuhilt, kuidas on see kuu aega sealses ühiskonnas läinud," lisas toetusrühma esimees, sotsiaaldemokraat Madis Kallas.

Seminari ajakava

10.05 – "Üks kuu sotsiaalmeedia keeldu Austraalias", Kristjan Kuurme, Austraalia Eesti saatkonna asejuht

10.20 – "Mida me peame laste ajust ja sotsiaalmeediast teadma?" Jaan Aru, ajuteadlane

10.35 – "Laste sotsiaalmeedia kasutuse seosed õppimise ja heaoluga", Grete Arro, psühholoog

10.50–11.30 paneeldiskussioon "Mida Eesti lapsed sotsiaalmeedias näevad ja kas sellele on alternatiive?" Osalejad: Andero Sepp (PPA veebipolitseitöö koordinaator), Kerli Valner (lastekaitseliit), Gerd Kanter (olümpiavõitja ja Eesti Olümpiakomitee asepresident), Anna-Liisa Pärnalaas (justiits- ja digiministeerium), Karl Erik Kirss (Eesti Õpilasesinduste Liit).

12 – "Laste õigustest digimaailmas", Andres Aru, õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja

12.10 – "Digimaailm kui korrakaitse ja julgeoleku küsimus", Ringo Ringvee, sisekaitseakadeemia teadur

12.20 – "Miks digisõltuvust ei saa ravida?" Kätlin Konstabel, psühholoog

12.30 – "Sotsiaalmeedia mõjudest tööturu käitumise vaatenurgast" Eneli Kindsiko, Arenguseire keskuse ekspert

12.40 – "Alternatiivid sotsiaalmeedia keelule: tegevusplaan", Andra Siibak, meediauuringute professor

12.50–13.20 – paneeldiskussioon: "Soovitused poliitikakujundajatele". Osalejad: Andres Aru (õiguskantsleri kantselei), Ringo Ringvee (sisekaitseakadeemia), Kätlin Konstabel (Eesti Psühholoogide Liit), Eneli Kindsiko (Arenguseire keskus), Andra Siibak (Tartu Ülikool).