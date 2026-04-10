X!

Politico: küsitlus näitab eurooplaste soovi lapsed sotsiaalmeediast eemal hoida

Sotsiaalmeedia rakenduste ikoonid nutitelefoni ekraanil Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Hanno Bode
Kolm neljast Euroopa kodanikust leiab, et valitsused peaksid kehtestama sotsiaalmeedia kasutamisele vanuse alammäära, näitavad väljaande Politico avaldatud arvamusuuringu tulemused, mis viidi läbi EL-i kuues suuremas riigis.

Pool vastanutest ütles, et vanuse alammäär peaks olema 16 aastat, aga iga neljas leidis, et vanusepiir peaks olema vahemikus 13–15 aastat. Ainult neli protsenti vastanutest ütles, et sotsiaalmeedia kasutamisel ei tohiks olla vanusepiiranguid, samas kui 22 protsenti ütles, et piirangud peaksid jääma vanemate otsustada.

Politico avaldas uuringu tulemused ajal, mil üha rohkemate Euroopa riikide valitsused kaaluvad meetmeid, et takistada lastel juurdepääsu sotsiaalmeediale.

Nii on Hispaania peaminister Pedro Sánchez ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron sotsiaalmeedia keeldude kindlameelsed toetajad, kusjuures Sánchez ütles veebruaris, et tahab kaitsta alaealisi "digitaalse metsiku lääne" eest.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas sel nädalal alla 15-aastastele seatavast sotsiaalmeedia keelust, mis jõustub 2027. aasta jaanuaris.

Euroopa Komisjon kaalub ka Euroopa Liidu ülese sotsiaalmeedia kasutamise vanusepiirangu kehtestamist.

Samas sotsiaalmeedia keeldude kriitikud väidavad, et need ei ole laste kaitsmisel veebikahjude eest tõhusad ja rikuvad tegelikult laste õigusi. Sellised meetmed on ohtlikud ja sotsiaalselt vastuvõetamatud, kirjutasid 371 turvalisuse ja privaatsuse eksperti märtsi alguses publitseeritud avalikus kirjas.

European Pulse'i uuringus, mille tellisid Politico ja beBartlet ning viis läbi Cluster17, küsitleti 13. märtsist kuni 21. märtsini 6698 inimest Hispaanias, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas ja Belgias.

Piiranguid pooldasid kõige enam vastajad Itaalias ja Poolas (vastavalt 84 ja 83 protsenti), järgnesid Belgia (76 protsenti). Saksamaal ja Hispaanias nõustus piirangutega 70 protsenti vastanutest. Prantslased olid valitsuse kehtestatud piirangute asjakohasuse osas kõige enam lahkarvamusel – 69 protsenti oli poolt ja 31 protsenti vastu.

Samas töötab Prantsusmaa valitsus alla 15-aastaste sotsiaalmeedia keelustamise kallal ning eesmärk on, et piirangud jõustuksid septembris, märkis Politico.

Enamik inimesi kaldub sotsiaalmeedia kontode omamise lävendina kehtestama vanusepiiriks 16 eluaastast. Itaallased toetasid seda läve kõige enam – 64 protsenti vastanutest kiitis selle heaks, järgnesid Hispaania (55 protsenti), Belgia (54 protsenti), Poola (53 protsenti), Prantsusmaa (48 protsenti) ja Saksamaa (39 protsenti).

Saksamaal oli suurim osakaal – seitse protsenti vastanutest – kes üldse vanusepiirangute kehtestamist ei pooldanud.

Saksamaa kantsler  Friedrich Merz on avaldanud alla 14-aastastele sotsiaalmeedia keelustamisele esialgset toetust, öeldes selle aasta alguses, et pooldab sotsiaaldemokraatliku partei sellekohast ettepanekut. Saksamaa valitsus on tellinud ka ekspertidel hinnangu, mis peaks avaldama lähikuudel.

Uuring viidi läbi ajavahemikus 13.–21. märtsini, selles küsitleti 6698 täiskasvanut internetis, kusjuures igast riigist vastas vähemalt 1000 vastajat. Iga riigi tulemusi kaaluti, et need oleksid representatiivsed sellistes dimensioonides nagu vanus, sugu ja geograafia.

Esimese riigina maailmas keelas sotsiaalmeedia kasutamise alla 16-aastastele 2025. aasta detsembris Austraalia.

Laste sotsiaalmeedia kasutamise piiramise algatus on tehtud ka Eestis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

