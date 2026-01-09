X!

Saksamaal kasvas suuremate firmade pankrottide arv järsult

Välismaa
Saksamaa tööstuslinn Gelsenkirchen
Saksamaa tööstuslinn Gelsenkirchen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Konsultatsioonifirma Falkensteg uuringu kohaselt kasvas Saksamaal eelmisel aastal üle 10 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete pankrottide arv ligi veerandi võrra.

"Saksamaa majandus ei vaevle enam lihtsalt peavalu käes, tal on palavik," ütles uuringu autor Jonas Eckhardt väljaandele Welt. 

"Paljude keskmise suurusega firmade  jaoks pole see enam pelgalt majanduslangus, see on ellujäämise küsimus. Tsükliline langus on muutumas struktuuriliseks kokkuvarisemiseks," lisas Eckhardt. 

Uuringus toodi välja, et pankrottide sagenemist põhjustas mitme teguri koosmõju, nende hulgas kriis auto- ja masinaehitussektoris. Samal ajal pole tarbimine saanud hoogu sisse ning maailmas süveneb geopoliitiline ebakindlus. 

Saksamaa riiklikud investeeringuprogrammid, mis suurendavad riigi võlakoormust, ei ole majandusele suuremat mõju avaldanud.

Uuringu autorid tõdesid veel, et lähiajal ei ole oodata olukorra paranemist. 

"Saksamaa majandus taastub 2026. aastal aeglaselt, kuna mitmed struktuurilised tegurid, nagu konkurentsivõime langus, oskustööliste puudus, liigne bürokraatia, vähesed investeeringud, kattuvad," ütlesid uuringu autorid. 

Eeldatakse, et maksejõuetuste arv kasvab tänavu veel 10-20 protsendi võrra. Kõige suuremas ohus on Saksamaa töötlev tööstus, mida varem peeti riigi majanduse mootoriks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Welt, Brussels Signals

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:36

Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodi oblastis elektrita üle 500 000 inimese Uuendatud

11:30

Uuring: kaalulangetussüstidest loobudes taastub kaal kahe aastaga

11:27

Joller: praegu on Tallinna haiglat projekteeritud vanade andmete põhjal

11:26

Saksamaal kasvas suuremate firmade pankrottide arv järsult

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

11:06

Doktoritöö: enamik noori kasvab kriminaalsest käitumisest välja

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:24

Jaak Aab: kõrgem alampalk toetab toimetulekut ja tootlikkust

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

10:20

Prantsusmaa hääletab Mercosuri vabakaubandusleppe vastu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.01

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

08.01

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

08.01

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

08.01

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE agendi kuuli läbi Uuendatud

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Macron: USA pöörab liitlastele selja

04:40

Tallinn plaanib Viru bussiterminali ümber ehitada

ilmateade

loe: sport

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

loe: kultuur

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima Facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

loe: eeter

10:13

"Olukorrast riigis" naaseb Raadio 2 eetrisse

09:43

Kudumismeister Tiina Meeri: käsitöö ei kao kuhugi

08.01

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

08.01

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

Raadiouudised

10:15

Raudsepp: üksnes EL-i toetusraha pole argument Tallinna investeeringuteks

10:00

Valtonen: USA viimase aja tegevus ei mõjuta kahepoolseid suhteid

09:50

Tartus ja selle kolmes lähivallas tõuseb vee hind viiendiku võrra

09:45

Tugev tuul teeb laialdaselt pinnatuisku

09:20

Raadiouudised (09.01.2026 09:00:00)

08.01

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

08.01

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

08.01

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

08.01

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

08.01

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo