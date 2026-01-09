Saksamaal kasvas suuremate firmade pankrottide arv järsult

"Saksamaa majandus ei vaevle enam lihtsalt peavalu käes, tal on palavik," ütles uuringu autor Jonas Eckhardt väljaandele Welt.

"Paljude keskmise suurusega firmade jaoks pole see enam pelgalt majanduslangus, see on ellujäämise küsimus. Tsükliline langus on muutumas struktuuriliseks kokkuvarisemiseks," lisas Eckhardt.

Uuringus toodi välja, et pankrottide sagenemist põhjustas mitme teguri koosmõju, nende hulgas kriis auto- ja masinaehitussektoris. Samal ajal pole tarbimine saanud hoogu sisse ning maailmas süveneb geopoliitiline ebakindlus.

Saksamaa riiklikud investeeringuprogrammid, mis suurendavad riigi võlakoormust, ei ole majandusele suuremat mõju avaldanud.

Uuringu autorid tõdesid veel, et lähiajal ei ole oodata olukorra paranemist.

"Saksamaa majandus taastub 2026. aastal aeglaselt, kuna mitmed struktuurilised tegurid, nagu konkurentsivõime langus, oskustööliste puudus, liigne bürokraatia, vähesed investeeringud, kattuvad," ütlesid uuringu autorid.

Eeldatakse, et maksejõuetuste arv kasvab tänavu veel 10-20 protsendi võrra. Kõige suuremas ohus on Saksamaa töötlev tööstus, mida varem peeti riigi majanduse mootoriks.