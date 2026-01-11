X!

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

Välismaa
Kuuba president Miguel Díaz-Canel ja USA president Donald Trump.
Kuuba president Miguel Díaz-Canel ja USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
USA president Donald Trump kutsus pühapäeval Kuubat üles sõlmima kokkulepet või seisma silmitsi täpsustamata tagajärgedega, hoiatades, et Venezuela nafta ja raha vool Havannasse nüüd peatatakse.

"KUUBALE EI LÄHE ENAM NAFTAT EGA RAHA – NULL!" ütles USA president Donald Trump oma postituses Truth Socialis.

"Soovitan neil tungivalt kokkulepe sõlmida, ENNE KUI ON LIIGA HILJA," lisas president.

Trump tegi oma avalduse nädal pärast seda, kui USA väed pidasid Caracases öise operatsiooni käigus kinni Venezuela riigijuhi Nicolás Maduro. Operatsioonis hukkus kümneid Venezuela ja Kuuba julgeolekujõudude liikmeid.

Pühapäeval jagas Trump postitust, milles pakuti välja, et USA välisministrist Marco Rubiost võiks saada Kuuba uus president.

Trump lisas postitusele kommentaari: "Kõlab hästi!"

Uues postituses teatas Trump, et Kuuba elas aastaid Venezuela nafta- ja rahasummade toel.

"Vastutasuks pakkus Kuuba kahele viimasele Venezuela diktaatorile julgeolekuteenuseid, KUID NÜÜD ON SELLEGA LÕPP!" ütles Trump.

"Enamik neist kuubalastest hukkus eelmise nädala USA rünnakus ning Venezuela ei vaja enam kaitset jõhkardite ja väljapressijate eest, kes hoidsid riiki aastaid pantvangis," lisas ta.

Alates 2000. aastast on USA kaubandusembargo all olev Kuuba tuginenud üha enam Venezuela naftale, mida tarniti Maduro eelkäija Hugo Cháveze sõlmitud kokkuleppe alusel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

