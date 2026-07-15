Konflikt USA ja Iraani vahel ei näita vaibumise märke

USA korraldas neljandat ööd järjest õhurünnakuid Iraani vastu ning kehtestas taas blokaadi islamiriigi sadamatele. USA president Donald Trump ähvardas, et Ühendriikide väed võivad lähiajal rünnata veel ka Iraani elektrijaamu.

USA keskväejuhatuse (CENTCOM) teatel oli viimane rünnakute seeria suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele.

Plahvatustest teatati nii Lõuna-Iraanis kui ka Teherani Imam Khomeini lennujaamas. Samal ajal ähvardas Trump lähiajal rünnata Iraani elektrijaamu, sildu ja muud taristut.

Samas muutis Trump ootamatult oma varasemat otsust kehtestada Hormuzi väina läbivatele laevadele 20-protsendiline tollimaks. Trumpi sõnul lubasid Pärsia lahe riigid investeerida Ühendriikidesse miljardeid dollareid, mistõttu ei pidanud ta tollimaksu kehtestamist enam vajalikuks, vahendas The Times.

Pärast Trumpi järjekordset kannapööret hakkas nafta hind langema, olles varem järsult tõusnud.

"Naftat voolab nagu ei kunagi varem, tänu USA sõjaväe võimsale jõule. Hormuzi väin on avatud kõikidele laevadele, välja arvatud Iraani omadele, seda nende valeliku ja pahatahtliku juhtkonna tõttu, kes viib riiki täieliku hävingu suunas," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.