Saku vabatahtlikud on nädalavahetusel reageerinud mitmekümnele väljakutsele

Sebe liinibuss laskis pühapäeva varahommikul Ääsmäe lähedal kõrvalteel peatuses reisija välja ning vajus vaid mõnisada meetrit hiljem kraavi. Selleks, et üks 18 tonni kaaluv buss tagasi teele sikutada, sõitis appi kolm vabatahtlikku ekipaaži nelikveolise autoga. Vintsid, veoköied, helkurvestid, ohutusvalgustus ja muu vajalik kaasas, lisaks liiklusreguleerija, kes hoiab möödujaid ohutus kauguses - meestel oli nädalavahetus tihe.

"Reede öösest olen ainult öösel või hommikul ainult kolm tundi saanud kogu aeg magada, sest kohe tuleb jälle kõne. Tuul, värske lumi ja see kõik teeb tingimused nii raskeks, et inimesed ei saa sõitmisega hakkama. Jäävihm ka, aga seda muidugi praegu ei ole olnud, aga Jüri ring näiteks laupäeval oli väga raskesti sõidetav: must jää oli all, värske lumi sadas peale ja kohutavalt libe," lausus 4X4abi.ee looja Ragnar Tapver.

Sellised mehed, kel on nelikveoga auto ja veel parem, koos vintsiga, tegutsevad juba mitmendat aastat Saku vabatahtlike grupis. Lisaks loodi aasta tagasi koduleht, kus saab abi küsida üle Eesti. Need harjutanud mehed ei kohku tagasi ka bussi või vajadusel isegi traktori aitamisest.

Liinibussi kraavist välja tõmbamine võttis meestel kokku umbes kaks tundi.

"Kolme vintsi jõud ja aega tegelikult väga palju ei läinud. Kindlasti on vaja rahulikku närvi, sest väga paljud inimesed ei mõista, et kui on teel oht ja hoogu maha ei võeta, siis on vaja ruttu-ruttu reageerida- Silmad peavad kogu aeg lahti olema, et hallata seda liiklust," ütles Tapver.

Meestele on see tegevus põhitöö kõrvalt. Tasuks oodatakse vaid kulutuste hüvitamist.

"See on meie hobi. See on nagu mootorratturil suvel sääski tappa ja pärast kiidelda, et kui palju keegi sääski tappis oma kiivriklaasil. Me püüame autosid kraavist," sõnas 4X4 Saku vabatahtlik Ago Tapver.