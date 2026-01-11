X!

Saku vabatahtlikud on nädalavahetusel reageerinud mitmekümnele väljakutsele

Eesti
Foto: Margus Muld/ERR
Eesti

Saku vallas vabatahtlike gruppi koondunud nelikveoga autode omanikel oli nädalavahetus tihe: paari päeva jooksul käidi mitukümment teelt välja sõitnud autot teele tagasi upitamas. Pühapäeval sikutati kraavist välja ka liinibuss.

Sebe liinibuss laskis pühapäeva varahommikul Ääsmäe lähedal kõrvalteel peatuses reisija välja ning vajus vaid mõnisada meetrit hiljem kraavi. Selleks, et üks 18 tonni kaaluv buss tagasi teele sikutada, sõitis appi kolm vabatahtlikku ekipaaži nelikveolise autoga. Vintsid, veoköied, helkurvestid, ohutusvalgustus ja muu vajalik kaasas, lisaks liiklusreguleerija, kes hoiab möödujaid ohutus kauguses - meestel oli nädalavahetus tihe.

"Reede öösest olen ainult öösel või hommikul ainult kolm tundi saanud kogu aeg magada, sest kohe tuleb jälle kõne. Tuul, värske lumi ja see kõik teeb tingimused nii raskeks, et inimesed ei saa sõitmisega hakkama. Jäävihm ka, aga seda muidugi praegu ei ole olnud, aga Jüri ring näiteks laupäeval oli väga raskesti sõidetav: must jää oli all, värske lumi sadas peale ja kohutavalt libe," lausus 4X4abi.ee looja Ragnar Tapver.

Sellised mehed, kel on nelikveoga auto ja veel parem, koos vintsiga, tegutsevad juba mitmendat aastat Saku vabatahtlike grupis. Lisaks loodi aasta tagasi koduleht, kus saab abi küsida üle Eesti. Need harjutanud mehed ei kohku tagasi ka bussi või vajadusel isegi traktori aitamisest.

Liinibussi kraavist välja tõmbamine võttis meestel kokku umbes kaks tundi.

"Kolme vintsi jõud ja aega tegelikult väga palju ei läinud. Kindlasti on vaja rahulikku närvi, sest väga paljud inimesed ei mõista, et kui on teel oht ja hoogu maha ei võeta, siis on vaja ruttu-ruttu reageerida- Silmad peavad kogu aeg lahti olema, et hallata seda liiklust," ütles Tapver.

Meestele on see tegevus põhitöö kõrvalt. Tasuks oodatakse vaid kulutuste hüvitamist.

"See on meie hobi. See on nagu mootorratturil suvel sääski tappa ja pärast kiidelda, et kui palju keegi sääski tappis oma kiivriklaasil. Me püüame autosid kraavist," sõnas 4X4 Saku vabatahtlik Ago Tapver.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:34

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

19:12

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

19:12

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

18:57

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:46

Galerii: Saaliliigas kaotas liider esimesed punktid

18:40

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

18:33

Transpordiamet: teehooldemasinad on kolme päevaga läbinud 100 000 kilomeetrit

18:32

Saku vabatahtlikud on nädalavahetusel reageerinud mitmekümnele väljakutsele

18:22

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

18:07

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16:17

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda Uuendatud

09:42

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

07:47

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

10.01

ERR Donbassis: AK võttegrupp sattus pommirünnaku tunnistajaks

06:49

Ossinovski: Keskerakonnast on saanud sisuliselt Isamaa Tallinna piirkond

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

10.01

Sõja 1417. päev: Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

10.01

LAV nimetas mereväeõppusi Iraani ja Venemaaga hädavajalikuks

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

ilmateade

loe: sport

19:34

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

19:12

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

18:46

Galerii: Saaliliigas kaotas liider esimesed punktid

18:22

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

loe: kultuur

16:54

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

12:52

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

12:41

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

loe: eeter

16:04

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

15:43

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

12:41

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

Raadiouudised

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo