X!

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette

Välismaa
Briti kaitseminister John Healey külastas eelmisel nädalal Ukrainat ja oli Vene raketirünnaku ajal Kiievis.
Briti kaitseminister John Healey külastas eelmisel nädalal Ukrainat ja oli Vene raketirünnaku ajal Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire/PA Images / Stefan Rousseau
Välismaa

Briti meedia teatel kavatseb Ühendkuningriik luua Ukrainale uus võimas ballistiline rakett Venemaa sihtmärkide hävitamiseks sügaval vaenlase tagalas.

Jutt käib ilmselt rakettidest Nightfall, mis on väidetavalt võimelised kandma 200-kilogrammiseid lõhkepeasid ja mille laskeulatus on peaaegu 500 kilomeetrit. See on piisav, et tabada rindelt näiteks Moskvat, kirjutas väljaanne The Sun.

"Suurbritannia otsib ettevõtteid, kes projekteeriksid, arendaksid ja tarniksid esimesed kolm raketti katsetusteks üheksa miljoni naelase lepingu alusel," seisis artiklis.

Ajakirjanike andmetel kinnitas kavatsust toota Ukrainale rakette kaitseminister John Healey, kes viibis neljapäeval Kiievis, kui Venemaa korraldas Ukraina pealinnale õhurünnaku rakettide ja droonidega.

Samuti meenutas minister, kuidas tema rong pidi õhuhäiresireenide kõlades tegema hädapeatuse.

"See oli tõsine hetk ja elav meeldetuletus drooni- ja raketirahest, mis tabab ukrainlasi miinuskraadide juures. Me ei salli seda ja kavatseme anda ukrainlastele vastupanuks täiustatud relvastust," ütles Healey.

Zelenski teatas õhutõrjele pühendatud kohtumisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval peatsest kohtumisest, mis keskendub Ukraina vajadusele täiendava õhutõrjevõime järele.

Zelenski arutas õhutõrjeküsimusi ja partnerite tarneid, muuhulgas ka seda, mis on juba teel, millised taotlused on täitmata ja mida tuleb kiirendada, Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõiga.

Zelenskõi sõnul on esmane prioriteet õhutõrjeraketid.

"Eelkõige on meil homme koosolek, kus me seda arutame. Vaja on partnerite uusi panuseid algatusse PURL. Samuti tarneid Euroopa varudest: raketid on ladudes olemas ja me teame seda. Need peavad olema meie õhukaitsjate käsutuses," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

Venemaa kasutas sel nädalal Ukraina vastu ligi 1100 ründedrooni, enam kui 890 juhitavat lennukipommi ja üle 50 eri tüüpi raketi.

Ukraina kavandab ühtlasi Ühendriikidega kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava.

Riigipea kuulas samuti ära Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovi ettekande suhtluse kohta USA partneritega.

"Me kavandame kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava ning Ukraina on selles protsessis võimalikult konstruktiivne ja kiire. Me ei venita aega – erinevalt Venemaast. Nemad on ausalt öeldes asju juba piisavalt venitanud," sõnas Zelenskõi.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha teatas varem päeval, et Ukraina delegatsioon on valmis sõitma Ameerika Ühendriikidesse rahuläbirääkimisi jätkama niipea, kui USA esindajate käest on saadud vastav signaal.

Vene väed üritavad tungida Lõmani

Vene sõjavägi on intensiivistanud katseid tungida Donetski oblasti põhjaosas asuvasse Lõmani linna, teatas pühapäeval Ukraina armee kommunikatsiooniosakonna juht Viktor Trehubov.

Tema sõnul tahavad Vene okupandid linnas kanda kinnitada, et nad saaks edasi arendada pealetungi Slovjanskile ja Kramatorskile.

Kommunikatsioonijuht märkis, et Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel registreeriti viimase ööpäeva jooksul rinde Lõmani suunal kümme rünnakut. Vene armee ründas Družeživka asula suunas ning Drobõševe, Serednje, Novoselivka ja Zaritšne asulate piirkonnas.

Trehubovi sõnul tegutseb vaenlane selles suunas aktiivselt ja üritab Lõmani sisse tungida.

"Väga intensiivsed ja väga aktiivsed katsed tungida linna endasse. Toimuvad ka rünnakud paralleelsetele asulatele," ütles eestkõneleja.

Ukraina ühendjõudude kõneisiku sõnul on vaenlane aastaid pidanud Lõmani hüppelauaks rünnakuteks Slovjanskile ja Kramatorskile. Trehubov märkis, et Vene okupantidel pole selles erilist edu, sest Ukraina kaitsjad hoiavad kvaliteetset kaitset.

"Lõmani suund on omamoodi reserv Donetski oblasti jaoks. See ei puuduta niivõrd Harkivi või Luhanski oblastit, kuivõrd venelaste katseid siseneda Slovjanski-Kramatorski linnastusse kirdepoolsest küljest. Seetõttu on see neile äärmiselt oluline," rõhutas Trehubov.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:00

Trump arutab samme Iraani opositsiooni toetamiseks teisipäeval

06:32

Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab riigieelarve raha kasutamata jätmist

05:56

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette

05:04

Lasketiire on vähe, kuid juurde neid ei rajata

11.01

ETV spordisaade, 11. jaanuar

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Aktuaalne kaamera. Nädal

11.01

ERR Kupjanskis: Ukraina sõdurid ei usu, et sõda peatselt lõpeb

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

11.01

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

Ossinovski: Keskerakonnast on saanud sisuliselt Isamaa Tallinna piirkond

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

11.01

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

ilmateade

loe: sport

11.01

ETV spordisaade, 11. jaanuar

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

loe: kultuur

11.01

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

11.01

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

loe: eeter

11.01

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

11.01

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

Raadiouudised

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo