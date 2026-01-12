Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette

Jutt käib ilmselt rakettidest Nightfall, mis on väidetavalt võimelised kandma 200-kilogrammiseid lõhkepeasid ja mille laskeulatus on peaaegu 500 kilomeetrit. See on piisav, et tabada rindelt näiteks Moskvat, kirjutas väljaanne The Sun.

"Suurbritannia otsib ettevõtteid, kes projekteeriksid, arendaksid ja tarniksid esimesed kolm raketti katsetusteks üheksa miljoni naelase lepingu alusel," seisis artiklis.

Ajakirjanike andmetel kinnitas kavatsust toota Ukrainale rakette kaitseminister John Healey, kes viibis neljapäeval Kiievis, kui Venemaa korraldas Ukraina pealinnale õhurünnaku rakettide ja droonidega.

Samuti meenutas minister, kuidas tema rong pidi õhuhäiresireenide kõlades tegema hädapeatuse.

"See oli tõsine hetk ja elav meeldetuletus drooni- ja raketirahest, mis tabab ukrainlasi miinuskraadide juures. Me ei salli seda ja kavatseme anda ukrainlastele vastupanuks täiustatud relvastust," ütles Healey.

Zelenski teatas õhutõrjele pühendatud kohtumisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval peatsest kohtumisest, mis keskendub Ukraina vajadusele täiendava õhutõrjevõime järele.

Zelenski arutas õhutõrjeküsimusi ja partnerite tarneid, muuhulgas ka seda, mis on juba teel, millised taotlused on täitmata ja mida tuleb kiirendada, Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõiga.

Zelenskõi sõnul on esmane prioriteet õhutõrjeraketid.

"Eelkõige on meil homme koosolek, kus me seda arutame. Vaja on partnerite uusi panuseid algatusse PURL. Samuti tarneid Euroopa varudest: raketid on ladudes olemas ja me teame seda. Need peavad olema meie õhukaitsjate käsutuses," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

Venemaa kasutas sel nädalal Ukraina vastu ligi 1100 ründedrooni, enam kui 890 juhitavat lennukipommi ja üle 50 eri tüüpi raketi.

Ukraina kavandab ühtlasi Ühendriikidega kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava.

Riigipea kuulas samuti ära Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovi ettekande suhtluse kohta USA partneritega.

"Me kavandame kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava ning Ukraina on selles protsessis võimalikult konstruktiivne ja kiire. Me ei venita aega – erinevalt Venemaast. Nemad on ausalt öeldes asju juba piisavalt venitanud," sõnas Zelenskõi.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha teatas varem päeval, et Ukraina delegatsioon on valmis sõitma Ameerika Ühendriikidesse rahuläbirääkimisi jätkama niipea, kui USA esindajate käest on saadud vastav signaal.

Vene väed üritavad tungida Lõmani

Vene sõjavägi on intensiivistanud katseid tungida Donetski oblasti põhjaosas asuvasse Lõmani linna, teatas pühapäeval Ukraina armee kommunikatsiooniosakonna juht Viktor Trehubov.

Tema sõnul tahavad Vene okupandid linnas kanda kinnitada, et nad saaks edasi arendada pealetungi Slovjanskile ja Kramatorskile.

Kommunikatsioonijuht märkis, et Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel registreeriti viimase ööpäeva jooksul rinde Lõmani suunal kümme rünnakut. Vene armee ründas Družeživka asula suunas ning Drobõševe, Serednje, Novoselivka ja Zaritšne asulate piirkonnas.

Trehubovi sõnul tegutseb vaenlane selles suunas aktiivselt ja üritab Lõmani sisse tungida.

"Väga intensiivsed ja väga aktiivsed katsed tungida linna endasse. Toimuvad ka rünnakud paralleelsetele asulatele," ütles eestkõneleja.

Ukraina ühendjõudude kõneisiku sõnul on vaenlane aastaid pidanud Lõmani hüppelauaks rünnakuteks Slovjanskile ja Kramatorskile. Trehubov märkis, et Vene okupantidel pole selles erilist edu, sest Ukraina kaitsjad hoiavad kvaliteetset kaitset.

"Lõmani suund on omamoodi reserv Donetski oblasti jaoks. See ei puuduta niivõrd Harkivi või Luhanski oblastit, kuivõrd venelaste katseid siseneda Slovjanski-Kramatorski linnastusse kirdepoolsest küljest. Seetõttu on see neile äärmiselt oluline," rõhutas Trehubov.