Tartu linn kavatseb hommikust bussiühendust Riiaga doteerima hakata

Foto: Aili Vahtla/ERR
Tartu–Riia bussiühendus on jäänud hõredamaks ning bussiettevõtte hinnangul on reisijate arv langenud. Kui möödunud sügisel kadus hommikune otseühendus Läti pealinnaga, siis nüüd soovib Tartu linn seda doteerima hakata.

Esmaspäeval esimese väljumise teinud Tartu-Riia rongiliini hakkab riik doteerima miljoni euroga aastas, kuid turutingimustel tegutsevatel bussiliinidel on täituvus langenud.

Möödunud sügisel kadus hommikune Lux Expressi väljumine Riiga. Turismi madalhooajal ei tasu bussiliin end rongi kõrval ära.

"Meie kalkulatsiooni järgi vajab ta üheksal kuul aastas suurusjärgus 4000 eurot. Umbes 30 protsenti meie reisijate arv vähenes ja tegelikult on seal see vaade, et me sooviks teenindada liine, mis ei sõltu dotatsioonist," rääkis Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos.

Lux Express soovib Lätilt õigust siseriikliku reisija teenindamiseks. See tähendaks, et sarnaselt vastavatud rongiliiniga saaks ka buss peatuda vahepeatustes teel Riiga.

"Sellisel juhul me usume, et saaks selle hommikuse väljumise taastada ilma igasuguse riigipoolse dotatsioonita. Kui riik on Läti-sisestele juppidele läinud maksumaksja rahaga reisijaid vedama, siis ma küll ei näe, miks ei võiks seda teha ilma maksumaksja raha nõudvate liinidega," ütles Roos.

Reisijateveost Tartu–Riia liinil on huvitatud ka bussiettevõte Abuss OÜ.

"Täna me arvame küll, et madalhooajal ei tasu see ilma dotatsioonita ära," märkis Abuss OÜ omanik Martin Roots. "Praegu me räägime ainult sellest hommikusest väljumisest. Seal me oleme teinud oma kalkulatsioonid ja saanud, et ainult madalhooajal kolm kuni kolm pool tuhat eurot kuus."

Tartu linn näeb hommikust ühendust olulisena lennureisijatele ja Riia külastajatele. Liini doteerimisest on linn esialgu huvitatud kuni selle aasta lõpuni.

"Kelle jaoks me seda liini teeme – kas me teeme seda lennureisija jaoks, kes tahab püüda Riia lennujaamast varahommikusi väljumisi või räägime inimestest, kes tahavad külastada, mõistlikul ajal jõuda hommikul Riiga ja õhtul mõistlikul ajal tagasi tulla. Seetõttu me räägime hommikul kuskil kolmetunnisest ajavahemikust ja 8 kuni 11, ja õhtul ta jääb sinna kuskil 16 ja 19 vahele," rääkis Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Dotatsiooni suurus oleks suurusjärgus 20 000 kuni 30 000 eurot aastas. Alates järgmisest aastast loodetakse hommikuse väljumise osas rongile.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

