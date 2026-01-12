X!

Holland võib saada vähemusvalitsuse

Välismaa
Valimised võitnud D66 juht Rob Jetten
Valimised võitnud D66 juht Rob Jetten Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JEROEN JUMELET
Välismaa

Holland võib saada vähemusvalitsuse, mille moodustavad tsentristlikud Euroopa-meelsed erakonnad.

Hollandit juhivad tavaliselt enamusvalitsused, kuid poliitiline maastik on killustunud ning seetõttu võib riiki oodata vähemusvalitsus. Tulevasse valitsusse võivad kuuluda valimised võitnud tsentristlik partei D66, liberaalne VVD ja paremtsentristlik CDA. 

Kolme erakonna juhid teatasid möödunud reedel, et jätkavad ilma teiste partneriteta koalitsioonikõnelusi. Kui parteid saavutavad kokkuleppe, jääb neil parlamendis enamusest puudu kümme kohta.

Valimised võitnud D66 juht Rob Jetten ütles, et tulevase võimuliidu töö saab olema raske, kuid avaldas lootust, et koalitsioon suudab edu saavutada, vahendas Politico. 

Hollandi põllumeeste protestipartei BBB juht Caroline van der Plas ütles, et Holland näib liikuvat vähemusvalitsuse suunas. 

Konservatiivse JA21 partei liider Joost Eerdmans leidis, et tulevane võimalik koalitsioon ei austa valijate tahet, kuna parempoolsete hääli ignoreeritakse ja D66-l, CDA-l ja VVD-l pole enamust. Valimistel teiseks jäänud parempopulistliku partei PVV juht Geert Wilders leiab, et järgmisel aastal toimuvad riigis uued valimised, vahendas Brussels Signals. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, Brussels Signals

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:26

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

19:15

Niigi kõrge elektrihind kasvab teisipäeval veelgi

19:11

Komisjon saatis uurimisasutustele avalduse Läänemetsa kuluhüvitiste uurimiseks

19:06

Holland võib saada vähemusvalitsuse

18:52

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

18:50

Tartu linn kavatseb hommikust bussiühendust Riiaga doteerima hakata

18:50

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

18:48

Tallinna tänavad, kus ühistransporti ei ole, on endiselt lumega hädas

18:46

Riik plaanib aprillist lubada teedele pikemad autorongid

18:44

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11:54

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

16:09

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

08:20

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

09:36

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

16:14

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette Uuendatud

12:43

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

10:10

Dagens Nyheter soovitab Põhjamaadel kaaluda tuumarelva omandamist

ilmateade

loe: sport

19:26

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

18:52

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

18:18

Al-Attiyah säilitas eksimusest hoolimata liidripositsiooni

17:48

Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

loe: kultuur

18:50

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

17:37

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

17:17

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

15:34

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

loe: eeter

14:06

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

13:30

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12:00

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

17:50

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

15:25

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

14:55

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

14:55

Valaste joa juurde pannakse hoiatussildid

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:30

Otepää saab uue lasteaia

12:25

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12:20

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo