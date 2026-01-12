Holland võib saada vähemusvalitsuse

Hollandit juhivad tavaliselt enamusvalitsused, kuid poliitiline maastik on killustunud ning seetõttu võib riiki oodata vähemusvalitsus. Tulevasse valitsusse võivad kuuluda valimised võitnud tsentristlik partei D66, liberaalne VVD ja paremtsentristlik CDA.

Kolme erakonna juhid teatasid möödunud reedel, et jätkavad ilma teiste partneriteta koalitsioonikõnelusi. Kui parteid saavutavad kokkuleppe, jääb neil parlamendis enamusest puudu kümme kohta.

Valimised võitnud D66 juht Rob Jetten ütles, et tulevase võimuliidu töö saab olema raske, kuid avaldas lootust, et koalitsioon suudab edu saavutada, vahendas Politico.

Hollandi põllumeeste protestipartei BBB juht Caroline van der Plas ütles, et Holland näib liikuvat vähemusvalitsuse suunas.

Konservatiivse JA21 partei liider Joost Eerdmans leidis, et tulevane võimalik koalitsioon ei austa valijate tahet, kuna parempoolsete hääli ignoreeritakse ja D66-l, CDA-l ja VVD-l pole enamust. Valimistel teiseks jäänud parempopulistliku partei PVV juht Geert Wilders leiab, et järgmisel aastal toimuvad riigis uued valimised, vahendas Brussels Signals.