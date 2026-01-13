X!

Hiiumaal tuvastati linnugripp

Eesti
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Hiiumaal Sääre külas tuvastati linnugripp talus, kus peeti kokku umbes 100 eri liiki lindu.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul teatas loomapidaja lindude suremuse suurenemisest juba reedel, mille põhjal seati haiguse võimaliku leviku vältimiseks lindude pidamise kohale esmased kahtlusepõhised piirangud. 

"Talule kehtestati kohe kitsendused, mis seisnesid lindude ümberpaigutamise, tallu juurde toomise või välja viimise ning lindudelt pärinevate saaduste ja muu võimaliku nakkusohtliku materjali käitlemise keelamises. Lindudelt võeti ka proovid, mis eile laekunud uurimistulemuste põhjal kinnitasid eriti ohtlikku lindude gripi esinemist. Taudi edasileviku ärahoidmiseks hukatakse kõik seni veel elusolevad linnud ning nende ja juba varem hukkunud lindude kahjutustamine toimub PTA lepingupartneri ASi Vireen poolt. Lindude pidamisega seotud hoones viiakse läbi desinfitseerimine. Linnupidaja oli oma lindude pidamiskoha registreerinud PRIA põllumajandusloomade registris," selgitas Kalda.

"Taudipunkti ümber seatakse 10 kilomeetri raadiusega piirangutsoon, kuhu jääb 20 väikelinnupidajat ning kus kehtestatakse lindude  ja nendelt pärinevate saaduste liikumise piirangud. Kõik tsooni jäävad pidamiskohad on teatud ajaks PTA kõrgendatud tähelepanu alla," kirjeldas Kalda. 

Viimane linnugripijuhtum kodulindudel tuvastati eelmise aasta detsembri keskel Järvamaal, Järva vallas. Lisaks tuvastati eelmisel aastal linnugripp detsembri alguses Harjumaal, Viimsis. Samuti on praegusel hooajal linnugrippi tuvastatud valgepõsk laglel, luikedel, kajakal, merikotkal ja rebasel.

Lähiriikides on linnugripi olukord tõsisem. "Leedus on olnud detsembris kaks suurt puhangut, kokku 56 000 kodulindu. Rootsis on aasta lõpus tulnud taudi tõttu hukata üle 100 000 kodulinnu ning Poolas suisa üle 2,6 miljoni kodulinnu. Lätis oli puhang 50 kodulinnuga talus. Lisaks on lähiriikidest nii Lätis kui ka Soomes tuvastatud nakatumisi metslindudel," kirjeldas Kalda olukorda.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:44

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

07:09

Moldova presidendi sõnul toetaks ta Rumeeniaga ühinemist

07:04

Hiiumaal tuvastati linnugripp

06:28

Mihkelson: Eesti peaks Kuuba toetamise probleemi EL-is tõstatama

06:20

Trump: USA kehtestab Iraani kaubanduspartneritele tollimaksud

05:55

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Vare: USA loodab Venezuelas vältida Iraagi kordumist

12.01

Raudsik: Iraani suurim mure pole mitte USA, vaid Iisrael

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12.01

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

12.01

Sõja 1419. päev: Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette Uuendatud

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi Uuendatud

12.01

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

ilmateade

loe: sport

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

ETV spordisaade, 12. jaanuar

loe: kultuur

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

loe: eeter

12.01

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

12.01

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12.01

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

12.01

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

12.01

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

12.01

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo