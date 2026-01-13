Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole
Helsingi Vantaa lennujaamas teatati lennuõnnetusest, kui Oslost Helsingisse saabunud lennuki teliku piirkonnas täheldati võimalikku suitsu ja sädemeid. Juhtumis kannatanuid pole, teatasid Soome väljaanded.
Päästeteenistus sai õnnetusest teate teisipäeva õhtul kell 21.56 ja saatis kohale 15 masinat.
Finnairi kommunikatsioonidirektor Päivyt Tallqvist ütles HS-ile, et Oslost Helsingisse saabunud lennuki teliku piirkonnas täheldati võimalikku suitsu. Tegemist oli Finnairi lennuga AY916.
Tallqvisti sõnul täheldati võimalikku suitsu ajal, mil lennuk oli juba maandunud ja suur hulk reisijaid lennukist lahkunud.
"Minu arusaamist mööda ei vajanud olukord päästeteenistuse tulekustutusmeetmeid. Reisijad väljusid lennukist normaalselt," ütles Tallqvist.
"Seal oli näha, et rehvist või õigemini pidurist tuleb teatud hulgal sädemeid," ütles tuletõrjeülem Tomi Airaksinen Iltalehtile.
Airaksineni sõnul märkasid sädemeid lennujaama hooldustöötajad, kes teatasid oma tähelepanekust lennujuhtimiskeskusele.
Airaksinen pakkus, et põleda võis pidurimääre.
Toimetaja: Mari Peegel
Allikas: Yle, Helsingin Sanomat, Iltalehti