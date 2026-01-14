Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Krõvõi Rihile

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva ulatusliku droonirünnaku Ukraina president Volodõmõr Zelenski kodulinnale Krõvõi Rihile, teatas kohaliku kaitsenõukogu esimees Oleksandr Vilkul.

"Krõvõi Rih. Plahvatused. Ulatuslik Shahedide rünnak taristuobjektile. Palun varuge vett ja laadige oma seadmed, kui see on võimalik. Saab olema raske," kirjutas Vilkul Telegramis.

Ta lisas hiljem, et elektrikatkestused on enam kui 45 000 kliendil ning rohkem kui 700 maja on jäänud kütteta.

Meedia: Venemaa enda õhutõrjerakett tabas Rostov Doni ääres kortermaja

Sotsiaalmeedias levivate videote ja pealtnägijate väidete kohaselt tabas Venemaa enda õhutõrjerakett ööl vastu kolmapäeva Rostov Doni ääres elumaja.

Vene Telegrami kanalite andmetel teatasid elanikud öösel kostnud plahvatustest ja jagasid kaadreid linna kohal töötavast õhutõrjest. Venemaa võimud hoiatasid Ukraina droonirünnaku eest ja andsid piirkonnas korduvalt raketihäiret.

Linnapea Aleksandr Skrjabin kinnitas korteris puhkenud põlengut, kuid väitis, et tulekahju põhjustasid Ukraina drooni rusud.

Rostov Doni ääres tabamuse saanud elumaja Autor/allikas: Exilenova-Plus/Telegram

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar väitis samuti, et droonirünnaku tagajärjel süttis tööstusettevõte, kuid ei täpsustanud rajatise nime. Lisaks teatas ta põlengust mitmekorruselises elumajas ja kinnitas, et sündmuskohal töötavad päästjad.

Sotsiaalmeedia materjalide põhjal võib oletada, et sihtmärgiks oli Empilsi värvitehas, kuigi hetkel on ebaselge, kas kahjustused põhjustas Ukraina või Venemaa tuli.

The Kyiv Independentil ei ole võimalik Venemaa ametnike väiteid ega teateid sõltumatult kontrollida.

Väidetava omade tehtud löögi asjaolud on endiselt ebaselged.

Kuigi Vene väed on varemgi Ukraina õhurünnakuid tõrjudes kogemata oma territooriumil asuvaid sihtmärke tabanud, on Kiiev süüdistanud Moskvat ka keerukate nn vale lipu operatsioonide (false flag) lavastamises, et levitada desinformatsiooni ja õigustada sõda Ukrainas.

Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalisi ja tööstusobjekte sügaval Venemaal kasutades selleks peamiselt kodumaiseid droone.

Rostov Doni ääres asub Vene-Ukraina piirist ligikaudu 100 kilomeetri kaugusel Aasovi mere ääres, mistõttu on sealne sadam ja ümbruskond – eriti naftatankerid ja -rajatised – Ukraina rünnakute peamine sihtmärk.

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 130 lahingkokkupõrget

Rindel leidis päeva jooksul aset 130 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina kindralstaap teisipäeva hilisõhtul.

Vene vägi korraldas teisipäeval ühe raketi- ja 23 õhurünnakut, kasutades 23 raketti ja heites 47 liugpommi, edastas kindralstaap. Vaenlane saatis teele ka 5627 kamikaze-drooni.

Kõige rohkem lahingkokkupõrkeid, 30, leidis aset Pokrovski suunal.