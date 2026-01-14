Politsei saatis Eestist välja kaks Hezbollah ja Iraani režiimi toetajat
Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saatis Eestist välja Pakistani ja India kodaniku, kes olid mõlemad Eestis õpirändel.
PPA teatas, et saatis koos kaitsepolitseiametiga Eestist välja kaks terroristliku Hezbollah ja Iraani islamistliku režiimi toetajat.
"Täna saatsime välja Pakistani kodanik Syed Mohsin Raza Naqvi ja mullu suvel India kodanik Syed Shahid Musvi. Mõlemad olid Eestis õpirändel," teatas PPA põhja prefektuur.
Toimetaja: Marko Tooming