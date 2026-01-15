X!

Vestlusrobot Grok piirab päris inimestest seksualiseeritud piltide loomist

Välismaa
Grok eemaldas korralduse peale pildil olevalt inimeselt riided
Grok eemaldas korralduse peale pildil olevalt inimeselt riided Autor/allikas: SCANPIX/Yui Mok/PA Wire/PA Images
Välismaa

Elon Muski sotsiaalmeediaplatvorm X keelab oma vestlusrobotil Grok päris inimeste piltidelt riiete eemaldamise. Tehisaru sattus kriitika alla, kuna võimaldas luua inimestest seksualiseeritud pilte.

Groki süüdistati naistest ja lastest seksualiseeritud süvavõltsingute genereerimises, kuna võimaldas kasutajatel luua pilte päris inimestest bikiinides ja aluspesus, kirjutab Briti väljaanne The Telegraph.

Pärast rahvusvahelist hukkamõistu teatas X kolmapäeval, et blokeerib kasutajate võimaluse luua päris inimestest pilte bikiinides, aluspesus ja sarnastes riietes riikides, kus selline tegevus on ebaseaduslik.

"Oleme rakendanud tehnoloogilisi meetmeid, et takistada Grokil päris inimeste piltide töötlemist paljastavates riietes, nagu bikiinid," teatas X-i ohutusmeeskond avalduses. "See piirang kehtib kõigile kasutajatele, sealhulgas tasulistele tellijatele."

Nädala alguses teatas Briti valitsus kavast jõustada uus kuriteokoosseis, mis kriminaliseerib ilma nõusolekuta loodud seksualiseeritud tehisarupiltide tegemise. Ühendkuningriigi meediaregulaator Ofcom teatas aga ametlikust uurimisest, et selgitada välja, kas X on rikkunud Briti seadusi.

Musk oli varem nimetanud Briti valitsust "fašistlikuks" ja süüdistanud ministreid "tsensuuri ettekäänete" otsimises.

Veebitrollid kasutasid Groki, et luua pilte Briti ministritest natsivormis.

Rünnakute sihtmärkide hulgas oli tehnoloogiaminister Liz Kendall, kes kirjutas laupäeval The Telegraphis, et tehisaru loodud seksualiseeritud pildid lastest on häbiväärsed.

Üks Groki loodud pilt kujutas Ofcomi töötajaid natsivormis.

Tunde enne X-i avaldust algatas California peaprokurör uurimise Muski ettevõtte xAI – Groki arendaja – suhtes seoses ilma nõusolekuta seksuaalse sisuga materjali loomisega.

Prantsusmaa laste õiguste volinik Sarah El Haïry ütles teisipäeval, et on edastanud Groki loodud pildid prokuratuurile, meediaregulaatorile Arcom ja Euroopa Liidule.

Indoneesia blokeeris laupäeval esimese riigina ligipääsu Grokile täielikult, naaberriik Malaisia järgnes pühapäeval ning India on kaebuste peale eemaldanud tuhandeid postitusi ja sadu kasutajakontosid.

Musk on seni tehnoloogiat kaitsnud, süüdistades selle kuritarvitamises pigem kasutajaid.

Ettevõte teatas aga postituses, et neil on nulltolerants igasuguse laste seksuaalse ärakasutamise, ilma nõusolekuta alastuse ja soovimatu seksuaalse sisu suhtes.

"Oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et muuta X turvaliseks platvormiks kõigile," kirjutas ettevõte.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:09

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatemeeskond jätkab heas hoos ka Ruhpoldingis?

09:08

Kohvitopsist saab iga sõõmuga tuhandeid mikroplastiosakesi

09:08

Kunstiasutuste liit ja linn tõid välja Tallinna kunstikaardi

08:56

Aleksei Jevgrafov: Narva, küte ja kliimaeesmärgid

08:40

Veesaar kordas punktirekordit, aga North Carolina kaotas

08:39

Iraan sulges USA rünnaku kartuses öösel mitmeks tunniks oma õhuruumi

08:35

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:21

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

08:14

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

14.01

Lätis sulab või hind

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

07:30

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

14.01

Grünthal sai süüdistuse

14.01

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal Uuendatud

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

14.01

Jõks: hasartmängumaksuga juhtunu taga on süsteemne viga Uuendatud

14.01

Raul Eamets: Eestil on viis aastat, et rahvastiku kahanemine ümber pöörata

ilmateade

loe: sport

09:09

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatemeeskond jätkab heas hoos ka Ruhpoldingis?

08:40

Veesaar kordas punktirekordit, aga North Carolina kaotas

08:14

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

loe: kultuur

09:08

Kunstiasutuste liit ja linn tõid välja Tallinna kunstikaardi

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

14.01

Headreadi raamatuaasta blogi: Ernst Jandli "Õnnesoov"

loe: eeter

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

14.01

"Pealtnägija": Oleviste kiriku imetervenemised panid KGB-l jalad värisema

14.01

Elina Born esitleb Eesti Laulul uut laulu

14.01

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

Raadiouudised

14.01

Päevakaja (14.01.2026 18:00:00)

14.01

Narvale miljon eurot annetanud heategevusfond peatas väljamaksed

14.01

Tallinna opositsioon: rohepöördest loobumine toob linnale miljoneid kahju

14.01

Eamets: Eesti rahvaarvu vähenemist aitaks peatada õige regionaalpolitika

14.01

Raadiouudised (14.01.2026 15:00:00)

14.01

Raadiouudised (14.01.2026 12:00:00)

14.01

Kaitserajatiste seadusemuudatused said põhiõiguste riive tõttu külge tähtaja

14.01

Tallinna otsus loobuda linnamuuseumi hoidla rajamisest kogub kriitikat

14.01

Gröönimaa, Taani ja USA esindajad kohtuvad, et arutada saare tulevikku

14.01

Raadiouudised (14.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo