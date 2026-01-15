X!

TAI: ATH diagnooside arv on kolme aastaga kahekordistunud

Eesti
Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Eestis on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) diagnooside arv nii laste, aga eriti täiskasvanute hulgas. Samuti on mitmekordistunud tervisekassa kulud ATH ravimite hüvitamiseks.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel on ATH diagnooside arv viimase kolme aasta jooksul enam kui kahekordistunud – kui 2022. aastal oli aktiivsus- ja tähelepanuhäire 5700 inimesel, siis mullu juba 12 800-l.

Märkimisväärselt on diagnooside arv kasvanud just täiskasvanutel, nimetatud aastate jooksul on see peaaegu kolmekordistunud ja moodustab kogu diagnoositute arvust 70 protsenti.

Confido vaimse tervise kliiniku juht Mari-Liis Laanetu selgitab, et tegu on närvisüsteemi arengu iseärasusega, mis on olnud inimestel kindlasti varemgi olemas. Nüüd on aga teadlikkus suurenenud nii patsientidel kui arstidel.

"Sageli on märgata ka patsientidel, keda me oleme võib-olla aastaid näinud ja kes on muude muredega meie poole korduvalt ja korduvalt pöördunud. Ja siis on märgata seda algpõhjust seal rohkem," ütles Laanetu.

Täiskasvanute seas on aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoositud veidi enam kui pooltel juhtudel naistel, kuid alla 15-aastaste puhul on häire registreeritud 75 protsendil juhtudel poistel.

"Seda seostatakse eelkõige sellega, et meie diagnostilised kriteeriumid on sellised, mis rohkem keskenduvad võib-olla sellise poistel avalduvale aktiivsus- ja tähelepanuhäirele ja poistel on rohkem hüperaktiivsust ja see on see, mis rohkem silma hakkab," rääkis Laanetu.

Ka tervisekassa kulutused ATH ravimitele on hüppeliselt kasvanud. Kui aastal 2020 võttis neid ravimeid ligi 2700 patsienti ja tervisekassa kulu oli 566 000 eurot, siis mullu sai esialgsetel andmetel ATH ravimeid Eestis juba üle 17 000 patsiendi ja nende ravimite hüvitamiseks kulus tervisekassal 3,46 miljonit eurot. 

"Kui kasutatakse ravimeid, siis kõikidel ravimitel on kindlad rakendustingimused, et millistele patsientidele on ravimid näidustatud ning neile siis tervisekassa hüvitab, kas 75 või 90 protsendi soodusmääraga," ütles tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

Sõltuvalt ravimist ja pakendi suurusest võivad ravimite hinnad küündida kuni 170 euroni.

"Eestis me rahastame kolme toimeainet ja neid kolme turustatakse kuue erineva nimetusega ravimpreparaadina," sõnas Hark.

ATH ravi ei tähenda aga tingimata ravimite võtmist.

"Neid ravivõimalusi on tänapäeval järjest rohkem. Me räägime ikkagi ka sellest, et kõige olulisemad on need elustiili sekkumised, et kõigepealt püüda seal korrektuure teha ja siis vaadata, kas meil on ka ravimite muid asju juurde vaja. See ei tähenda seda, et igal juhul kirjutatakse ravimid. Alati see oleneb ka patsiendi soovist. Ka sellest, kuidas ta toime tuleb. Mina tegelen täiskasvanud patsientidega ja aeg-ajalt on ka neid patsiente, kes ütlevadki, et mulle täiesti piisab sellest, et siis ma oskan ennast paremini juhtida ja ma praegu ravimit ei soovi," rääkis Mari-Liis Laanetu.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel esineb ATH umbes kaheksal protsendil elanikkonnast, seega Eestis on kindlasti see veel aladiagnoositud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:31

Eesti vanim uks peitis end 640 aastat Toomkiriku kabelis

21:24

Läti hakkab haiglavõrku reformima

21:19

TAI: ATH diagnooside arv on kolme aastaga kahekordistunud

21:18

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

21:09

Valitsus ei välista tasuta ühistranspordi jätkumist lastele ja pensionäridele Uuendatud

21:09

Reede on pilves selgimistega ning sajuta

21:08

Tusk: NATO liitlaste vaheline konflikt oleks senise maailmakorra lõpp

21:04

Viipekeelsed uudised

20:42

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

20:39

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:42

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

14:53

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

11:03

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

09:39

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

14:58

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

20:06

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

10:20

Iraan sulges USA rünnaku kartuses öösel mitmeks tunniks oma õhuruumi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:18

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

20:39

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

20:19

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

20:06

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

loe: eeter

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

12:23

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (15.01.2026 18:00:00)

18:30

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

15:30

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15:25

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:35

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

12:30

Reedene päev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo